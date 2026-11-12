अनंत सिंह की बेटी शिवांगी के लिए ससुराल में बने घर का गृह प्रवेश, सास बोलीं- बहू को बेटी से बढ़कर रखूंगी

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी के लिए ससुराल वालों ने पटना के बिहटा में नया घर बनाया, जिसका गृह प्रवेश हो गया। सास ने कहा कि वह अपनी होने वाली बहू को बेटी से भी बढ़कर रखेंगी। शिवांगी और ऋषिकेश की शादी 25 नवंबर को होगी।

बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी से पहले उनके ससुराल में बने घर का गृह प्रवेश हो गया है। सास-ससुर ने नए घर में पूजा और हवन कर गृह प्रवेश किया। बताया जा रहा है कि शादी के बाद दुल्हन शिवांगी का पटना के बिहटा में बने इसी नए घर में स्वागत किया जाएगा। शिवांगी की सास आशा देवी ने कहा कि वह अपनी बहू को बेटी से भी बढ़कर रखेंगी। दूसरी ओर, पटना जिले के बाढ़ में स्थित अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां में शादी की भव्य तैयारियां चल रही हैं। 25 नवंबर को होने वाली इस शादी में 4 लाख लोगों के शामिल होने के दावे किए जा रहे हैं।

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी का रिश्ता बिहटा के रहने वाले रणविजय सिंह के बेटे ऋषिकेश कुमार से तय हुआ है। मोकामा विधायक के समधी सीआरपीएफ में कमांडेंट (ग्रेड-1 अधिकारी) हैं। वहीं, ऋषिकेश ने अमेरिका से एमबीए की पढ़ाई की और अभी वहीं नौकरी कर रहे हैं। शादी के बाद ऋषिकेश और शिवांगी अमेरिका जाएंगे, या यहीं पर रहेंगे; यह अभी साफ नहीं हो पाया है।

रणविजय सिंह ने बेटे ऋषिकेश और बहू शिवांगी के लिए बिहटा में चार मंजिला मकान बनवाया है। उन्होंने कहा कि वह नौकरी के चलते बाहर ही रहते हैं। बिहटा में खुद का मकान नहीं था। इसलिए बेटे की शादी से पहले उन्होंने यह घर बनवाया। रणविजय ने कहा कि यह घर उन्होंने खास तौर पर बहू के स्वागत के लिए ही बनवाया है। अनंत सिंह के परिवार से रिश्ता होने से वह खुश हैं और परिवार के सभी लोग शादी को लेकर उत्साहित हैं।

सास बोलीं- दूसरी बेटी घर आ रही अनंत सिंह की समधन आशा देवी ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे घर-परिवार की बहू आ रही है। उसे बहू के रूप में नहीं देखूंगी, उसे बेटी बनाकर रखूंगी। जैसे मेरी बेटी है, वैसे ही वो (शिवांगी) है। उसे बेटी से भी बढ़कर रखूंगी।

25 नवंबर को नदवां में भव्य आयोजन अनंत सिंह की बेटी की शादी 25 नवंबर को होगी। नदवां गांव में इस दिन सुबह कव्वाली, दोपहर में घोड़े की रेस होगी। रेस जीतने वालों को इनाम में थार एसयूवी, मोटरसाइकिल और स्कूटी दी जाएगी। शाम में नाच-गाना का कार्यक्रम भी रखा गया है। कई नामचीन हस्तियों के इस शादी में शिरकत करने की संभावना है। अनंत सिंह ने बेटी की शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव तक को आमंत्रण देने की बात कही है।

दामाद को डिफेंडर गिफ्ट करेंगे अनंत सिंह शिवांगी की शादी में अनंत सिंह दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं। अपने होने वाले दामाद को वह लैंड रोवर डिफेंडर कार गिफ्ट करेंगे, जिसकी कीमत 2-3 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसी दिन, बेटे अभिनव का जनेऊ संस्कार भी होना है। इस मौके पर अनंत सिंह बेटे को 1 करोड़ की बीएमडब्ल्यू कार उपहार में देंगे। दोनों गाड़ियां पटना पहुंच चुकी हैं।