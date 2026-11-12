अनंत सिंह की बेटी शिवांगी के लिए ससुराल में बने घर का गृह प्रवेश, सास बोलीं- बहू को बेटी से बढ़कर रखूंगी
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी के लिए ससुराल वालों ने पटना के बिहटा में नया घर बनाया, जिसका गृह प्रवेश हो गया। सास ने कहा कि वह अपनी होने वाली बहू को बेटी से भी बढ़कर रखेंगी। शिवांगी और ऋषिकेश की शादी 25 नवंबर को होगी।
बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी से पहले उनके ससुराल में बने घर का गृह प्रवेश हो गया है। सास-ससुर ने नए घर में पूजा और हवन कर गृह प्रवेश किया। बताया जा रहा है कि शादी के बाद दुल्हन शिवांगी का पटना के बिहटा में बने इसी नए घर में स्वागत किया जाएगा। शिवांगी की सास आशा देवी ने कहा कि वह अपनी बहू को बेटी से भी बढ़कर रखेंगी। दूसरी ओर, पटना जिले के बाढ़ में स्थित अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां में शादी की भव्य तैयारियां चल रही हैं। 25 नवंबर को होने वाली इस शादी में 4 लाख लोगों के शामिल होने के दावे किए जा रहे हैं।
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी का रिश्ता बिहटा के रहने वाले रणविजय सिंह के बेटे ऋषिकेश कुमार से तय हुआ है। मोकामा विधायक के समधी सीआरपीएफ में कमांडेंट (ग्रेड-1 अधिकारी) हैं। वहीं, ऋषिकेश ने अमेरिका से एमबीए की पढ़ाई की और अभी वहीं नौकरी कर रहे हैं। शादी के बाद ऋषिकेश और शिवांगी अमेरिका जाएंगे, या यहीं पर रहेंगे; यह अभी साफ नहीं हो पाया है।
रणविजय सिंह ने बेटे ऋषिकेश और बहू शिवांगी के लिए बिहटा में चार मंजिला मकान बनवाया है। उन्होंने कहा कि वह नौकरी के चलते बाहर ही रहते हैं। बिहटा में खुद का मकान नहीं था। इसलिए बेटे की शादी से पहले उन्होंने यह घर बनवाया। रणविजय ने कहा कि यह घर उन्होंने खास तौर पर बहू के स्वागत के लिए ही बनवाया है। अनंत सिंह के परिवार से रिश्ता होने से वह खुश हैं और परिवार के सभी लोग शादी को लेकर उत्साहित हैं।
सास बोलीं- दूसरी बेटी घर आ रही
अनंत सिंह की समधन आशा देवी ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे घर-परिवार की बहू आ रही है। उसे बहू के रूप में नहीं देखूंगी, उसे बेटी बनाकर रखूंगी। जैसे मेरी बेटी है, वैसे ही वो (शिवांगी) है। उसे बेटी से भी बढ़कर रखूंगी।
25 नवंबर को नदवां में भव्य आयोजन
अनंत सिंह की बेटी की शादी 25 नवंबर को होगी। नदवां गांव में इस दिन सुबह कव्वाली, दोपहर में घोड़े की रेस होगी। रेस जीतने वालों को इनाम में थार एसयूवी, मोटरसाइकिल और स्कूटी दी जाएगी। शाम में नाच-गाना का कार्यक्रम भी रखा गया है। कई नामचीन हस्तियों के इस शादी में शिरकत करने की संभावना है। अनंत सिंह ने बेटी की शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव तक को आमंत्रण देने की बात कही है।
दामाद को डिफेंडर गिफ्ट करेंगे अनंत सिंह
शिवांगी की शादी में अनंत सिंह दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं। अपने होने वाले दामाद को वह लैंड रोवर डिफेंडर कार गिफ्ट करेंगे, जिसकी कीमत 2-3 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसी दिन, बेटे अभिनव का जनेऊ संस्कार भी होना है। इस मौके पर अनंत सिंह बेटे को 1 करोड़ की बीएमडब्ल्यू कार उपहार में देंगे। दोनों गाड़ियां पटना पहुंच चुकी हैं।
बता दें कि ऋषिकेश और शिवांगी की शादी 25 नवंबर को होने वाली है। अनंत सिंह के गांव मे इस शादी को लेकर तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। कहा जा रहा है कि इस शाही शादी में 4 लाख मेहमानों के खाने की व्यवस्था की गई है। शादी में पंडाल लगाने का काम यूपी के मऊ से आए कारीगर कर रहे हैं। इस शादी में कई नामचीन हस्तियां भी शिरकत कर सकती हैं। अनंत सिंह ने कहा था कि वो लालू-नीतीश को शादी में आने का आमंत्रण देंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि वो पीएम नरेंद्र मोदी को भी न्योता देंगे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।