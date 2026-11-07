अनंत सिंह के काफिले को वाराणसी शहर में जाने से रोका, इस वजह से पुलिस ने लिया ऐक्शन

प्रयागराज जाने के क्रम में अनंत सिंह वाराणसी में मालवीय प्रतिमा पर माल्यार्पण करने शहर में जा रहे थे। हरसेवानंद स्कूल के पास मलहिया रोड पर उन्हें पुलिस ने रोक दिया।

वाराणसी/पटना हिटी। मोकामा से विधायक अनंत सिंह का काफिला शुक्रवार को डाफी में हरसेवानंद स्कूल के पास मलहिया मार्ग पर रोक दिया गया। वह लंका चौराहा पर महामना मालवीय प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए आ रहे थे। अनंत सिंह अपने साथी पप्पू सलमान के घर पर आयोजित बेटे के रिसेप्शन समारोह में शामिल होने प्रयागराज जा रहे थे। मालवीय प्रतिमा पर माल्यार्पण करना उनके रूट मैप में पहले से घोषित था।

कमिश्नेरट पुलिस ने अनंत सिंह को बताया कि धनतेरस की भीड़ के कारण शहर में ट्रैफिक का दबाव अधिक है, साथ ही काफिले के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं है। अनंत सिंह ने सहमति जताई और समर्थकों के साथ प्रयागराज की ओर निकल गए।

विधायक अनंत सिंह प्रयागराज के सुबेदारगंज में अपने नजदीकी सलमान पप्पू के यहां निजी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। वह पटना स्थित अपने निजी आवास से सुबह निकले थे। प्रयागराज तक सड़क मार्ग से जाने के दौरान बीच-बीच में उनके स्वागत के लिए समर्थक भी खड़े थे। स्वागत संबंधी कार्यक्रम के साथ ही वाराणसी में लंका चौराहा स्थित पं. मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद बीएचयू गेट होते सीर के रास्ते हाइवे से नुआंव होते प्रयागराज की ओर जाने की भी सूचना थी।

पुलिस पहले से थी अलर्ट लंका चौराहे पर अनंत सिंह के आने का समय शुक्रवार शाम 4.45 से 5.15 बजे के बीच था। इसे देखते हुए लंका पुलिस भी अलर्ट थी। चूंकि शहर में उनके काफिला के साथ आने की अनुमति नहीं थी। साथ ही धनतेरस को लेकर बाजार में ट्रैफिक का अतिरिक्त दबाव है। इस पर लंका इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा पहले से ही डाफी में हरसेवानंद स्कूल के पास मलहिया मार्ग पर फोर्स के साथ तैनात थे। इंस्पेक्टर ने बताया कि विधायक अनंत सिंह को आगे जाने की अनुमति नहीं होने की बात बताई गई। इसके बाद वह प्रयागराज की ओर बढ़ गए।

मेन प्वाइंट्स ● मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए लंका आ रहे थे अनंत सिंह

● हरसेवानंद स्कूल के निकट कमिश्नरेट पुलिस ने काफिला रोक दिया

● पुलिस बोली- शहर में काफिला लेकर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई

- धनतेरस की भीड़, ट्रैफिक समस्या और अनुमति न होना बताया कारण

- सहमति जताते हुए अनंत सिंह काफिला समेत प्रयागराज हो गए रवाना