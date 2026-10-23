ललन सिंह को नहीं जानते अनंत सिंह, जेडीयू से कार्रवाई की ताक में बैठे मोकामा विधायक

जेडीयू के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने कहा कि वह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को नहीं जानते हैं। उनका दिल्ली में काम है और हम पटना में रहते हैं। अनंत ने कहा कि वह चाहते हैं, पार्टी उन पर ऐक्शन ले।

बिहार विधान परिषद चुनाव में बगावत से चर्चा में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के विधायक अनंत सिंह ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। अनंत सिंह ने कहा कि वह ललन सिंह को नहीं जानते हैं। वह जेडीयू में ललन के करीबी माने जाते हैं। एमएलसी चुनाव की वोटिंग के दिन आए इस बयान से सियासी पारा गर्मा गया है। जेडीयू से बगावत पर मोकामा विधायक ने यह तक कह दिया कि वह चाहते हैं पार्टी कार्रवाई करे। दरअसल, इस चुनाव में उन्होंने पटना स्नातक सीट से जेडीयू कैंडिडेट नीरज कुमार का खुलकर विरोध किया। पार्टी लाइन से बाहर जाते हुए उन्होंने जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह का समर्थन किया। अनंत सिंह, नीरज की हार और अनुज की जीत के दावे कर रहे हैं।

जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने शुक्रवार को अपने आवास पर एमएलसी चुनाव को लेकर मीडिया से बातचीत की। पत्रकार ने उनसे पूछा कि ललन सिंह इस चुनाव में किसके साथ हैं, तो मोकामा विधायक ने कहा, "बिहार में एकाध सौ ललन सिंह हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं?" फिर उन्हें कहा गया कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की बात हो रही है, तो अनंत ने सीधा जवाब दिया- हम नहीं जानते। उनका दिल्ली में कार-बार (काम) है, हम पटना में रहते हैं।

ना मरने का गम, ना जीने की खुशी- अनंत सिंह विधान परिषद चुनाव में अपने बागी तेवर को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अनंत सिंह ने कहा कि वे तो चाहते हैं कि पार्टी कार्रवाई करे। उन्हें ना मरने का गम है और ना ही जीने की खुशी है। जनता मालिक है, सब कुछ उसके जिम्मे है। हालांकि उन्होंने कहा कि चुनाव में सरकार बेईमानी नहीं कर सकती। अगर बेईमानी की गई, तो आगे देखें।

अनंत सिंह ने नीतीश को बताया अपना गुरु जदयू विधायक अनंत ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना गुरु बताया और कहा कि उन्होंने तो पूरा बिहार ही बसाया है। जेडीयू के दिग्गज नेता वशिष्ठ नारायण सिंह पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कहा कि वे अंतिम बेला में हैं, उन पर कुछ नहीं बोलूंगा।

अनंत सिंह ने पटना स्नातक सीट पर अनुज की जीत का दावा किया है। अनुज सिंह, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी हैं और जेडीयू कैंडिडेट नीरज कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अनुज जीत गए तो क्या वे रसगुल्ला बंटवाएंगे, तो उन्होंने कहा कि यह रसगुल्ला वाला चुनाव नहीं है। तीन जिले हैं, दूरी अधिक है। भाड़ा में ही अधिक पैसा लग जाएगा।

ललन सिंह पर अनंत सिंह का बयान चर्चा में ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वह मुंगेर से लोकसभा सांसद हैं। इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अनंत सिंह की मोकामा विधानसभा पड़ती है। जेडीयू में अनंत सिंह को ललन सिंह का करीबी नेता माना जाता रहा है। मगर, शुक्रवार को मोकामा विधायक के केंद्रीय मंत्री को लेकर दिए गए बयान से राजनीतिक जानकार भी अचरज में पड़ गए हैं। इसके अलग-अलग मायने निकाले जा रेह हैं। अनंत सिंह ने ऐसा क्यों कहा, यह साफ नहीं हो पाया है।

ललन सिंह को मिला था सुलह का जिम्मा हाल ही में विधान परिषद चुनाव के दौरान जब अनंत सिंह ने खुलकर नीरज का विरोध शुरू कर दिया, तो जेडीयू आलाकमान ने ललन सिंह को ही इस मामले को संभालने का जिम्मा सौंपा थी। ललन ने अनंत से बात की थी। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि अनंत सिंह का विरोध वाजिब है। विधानसभा चुनाव में नीरज ने उनका विरोध किया था, तब जेडीयू प्रदेश इकाई ने कोई ऐक्शन नहीं लिया था। इसलिए अनंत एमएलसी चुनाव में नीरज के खिलाफ हैं।