ललन सिंह को नहीं जानते अनंत सिंह, जेडीयू से कार्रवाई की ताक में बैठे मोकामा विधायक
जेडीयू के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने कहा कि वह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को नहीं जानते हैं। उनका दिल्ली में काम है और हम पटना में रहते हैं। अनंत ने कहा कि वह चाहते हैं, पार्टी उन पर ऐक्शन ले।
बिहार विधान परिषद चुनाव में बगावत से चर्चा में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के विधायक अनंत सिंह ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। अनंत सिंह ने कहा कि वह ललन सिंह को नहीं जानते हैं। वह जेडीयू में ललन के करीबी माने जाते हैं। एमएलसी चुनाव की वोटिंग के दिन आए इस बयान से सियासी पारा गर्मा गया है। जेडीयू से बगावत पर मोकामा विधायक ने यह तक कह दिया कि वह चाहते हैं पार्टी कार्रवाई करे। दरअसल, इस चुनाव में उन्होंने पटना स्नातक सीट से जेडीयू कैंडिडेट नीरज कुमार का खुलकर विरोध किया। पार्टी लाइन से बाहर जाते हुए उन्होंने जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह का समर्थन किया। अनंत सिंह, नीरज की हार और अनुज की जीत के दावे कर रहे हैं।
जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने शुक्रवार को अपने आवास पर एमएलसी चुनाव को लेकर मीडिया से बातचीत की। पत्रकार ने उनसे पूछा कि ललन सिंह इस चुनाव में किसके साथ हैं, तो मोकामा विधायक ने कहा, "बिहार में एकाध सौ ललन सिंह हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं?" फिर उन्हें कहा गया कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की बात हो रही है, तो अनंत ने सीधा जवाब दिया- हम नहीं जानते। उनका दिल्ली में कार-बार (काम) है, हम पटना में रहते हैं।
ना मरने का गम, ना जीने की खुशी- अनंत सिंह
विधान परिषद चुनाव में अपने बागी तेवर को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अनंत सिंह ने कहा कि वे तो चाहते हैं कि पार्टी कार्रवाई करे। उन्हें ना मरने का गम है और ना ही जीने की खुशी है। जनता मालिक है, सब कुछ उसके जिम्मे है। हालांकि उन्होंने कहा कि चुनाव में सरकार बेईमानी नहीं कर सकती। अगर बेईमानी की गई, तो आगे देखें।
अनंत सिंह ने नीतीश को बताया अपना गुरु
जदयू विधायक अनंत ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना गुरु बताया और कहा कि उन्होंने तो पूरा बिहार ही बसाया है। जेडीयू के दिग्गज नेता वशिष्ठ नारायण सिंह पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कहा कि वे अंतिम बेला में हैं, उन पर कुछ नहीं बोलूंगा।
अनंत सिंह ने पटना स्नातक सीट पर अनुज की जीत का दावा किया है। अनुज सिंह, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी हैं और जेडीयू कैंडिडेट नीरज कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अनुज जीत गए तो क्या वे रसगुल्ला बंटवाएंगे, तो उन्होंने कहा कि यह रसगुल्ला वाला चुनाव नहीं है। तीन जिले हैं, दूरी अधिक है। भाड़ा में ही अधिक पैसा लग जाएगा।
ललन सिंह पर अनंत सिंह का बयान चर्चा में
ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वह मुंगेर से लोकसभा सांसद हैं। इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अनंत सिंह की मोकामा विधानसभा पड़ती है। जेडीयू में अनंत सिंह को ललन सिंह का करीबी नेता माना जाता रहा है। मगर, शुक्रवार को मोकामा विधायक के केंद्रीय मंत्री को लेकर दिए गए बयान से राजनीतिक जानकार भी अचरज में पड़ गए हैं। इसके अलग-अलग मायने निकाले जा रेह हैं। अनंत सिंह ने ऐसा क्यों कहा, यह साफ नहीं हो पाया है।
ललन सिंह को मिला था सुलह का जिम्मा
हाल ही में विधान परिषद चुनाव के दौरान जब अनंत सिंह ने खुलकर नीरज का विरोध शुरू कर दिया, तो जेडीयू आलाकमान ने ललन सिंह को ही इस मामले को संभालने का जिम्मा सौंपा थी। ललन ने अनंत से बात की थी। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि अनंत सिंह का विरोध वाजिब है। विधानसभा चुनाव में नीरज ने उनका विरोध किया था, तब जेडीयू प्रदेश इकाई ने कोई ऐक्शन नहीं लिया था। इसलिए अनंत एमएलसी चुनाव में नीरज के खिलाफ हैं।
अनंत ने नहीं मानी ललन सिंह की बात
तब ललन सिंह ने अनंत सिंह को नीरज के खिलाफ मीडिया में बयानबाजी नहीं करने की सलाह दी थी। हालांकि, मोकामा विधायक ने केंद्रीय मंत्री की बात नहीं मानी और नीरज के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करते रहे। पूरे चुनाव में ललन सिंह प्रचार और बैठकों से भी दूर नजर आए। पटना स्नातक समेत बिहार की 8 एमएलसी सीटों पर वोटिंग शुक्रवार को खत्म हो गई, अब 27 अक्टूबर को मतगणना के बाद रिजल्ट जारी होगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।