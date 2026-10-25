अनंत सिंह को निकालने में पार्टी संविधान को ठेंगा? क्या जेडीयू ने नहीं किया पालन, मामला क्या
जेडीयू से विधायक अनंत सिंह के निष्कासन का मामला थम नहीं रहा है। सोशल मीडिया इसको लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि अनंत सिंह को बाहर करने में जेडीयू ने पार्टी संविधान का ख्याल नहीं रखा।
जेडीयू से विधायक अनंत सिंह के निष्कासन का मामला थम नहीं रहा है। सोशल मीडिया इसको लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि अनंत सिंह को बाहर करने में जेडीयू ने पार्टी संविधान का ख्याल नहीं रखा। इस पोस्ट के मुताबिक जेडीयू के संविधान में विधायक को पार्टी से निकालने का हक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास नहीं है। गौरतलब है कि जनता दल (यूनाइटेड) ने कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर शनिवार को मोकामा के विधायक अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी (पूर्व विधायक) को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया। पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अनंत सिंह की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।
सोशल मीडिया पर क्या कहा गया
सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक विधायक अनंत सिंह के निष्कासन में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के संविधान की अवहेलना की। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष विधायक को निष्कासित नहीं कर सकता। ये अधिकार राष्ट्रीय कमिटी को है। इसमें कहा गया है कि लगता है इसके लिए जो प्रोसिजर है उसको फॉलो नहीं किया गया। चिट्ठी में राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यसमिति या नोटिस देने जैसा कोई जिक्र नहीं है। पार्टी का संविधान चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है। किसी और शक्ति का इस्तेमाल किया गया तो पता नहीं। इसके बारे में पार्टी ही बताएगी। एक्स पर पोस्ट में जेडीयू के संविधान की फोटो भी लगाई गई है।
जनता दल (यूनाइटेड) ने कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर शनिवार को मोकामा के विधायक अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी (पूर्व विधायक) को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया। पार्टी के आदेश में कहा गया है कि पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करने, शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और हाल में हुए विधान परिषद चुनाव में प्रतिद्वंद्वी दल के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के आरोपों में अनंत सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
अनंत सिंह ने किया क्या था
अनंत सिंह ने बिहार विधान परिषद चुनाव में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के लिए प्रचार शुरू करके जद (यू) के खिलाफ कथित तौर पर बगावत का रुख अपना लिया था। उन्होंने अनुज सिंह का समर्थन और उनके पक्ष में प्रचार करके विधान परिषद चुनाव में जद (यू) के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार को हराने का संकल्प लिया था। जद (यू) ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष से संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश भी की।
जदयू की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि पार्टी की पूर्व विधायक नीलम देवी (सिंह की पत्नी) की प्राथमिक सदस्यता भी कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। इससे पहले दिन में अनंत सिंह ने अनुज सिंह की जीत का भरोसा जताया। यहां उनके आवास पर 27 अक्टूबर को विधान परिषद चुनाव के नतीजे घोषित होने से कुछ दिन पहले ही मिठाइयां और अन्य पकवान तैयार किए जा रहे थे। अनंत सिंह ने कहा कि जीत के बाद मिठाई बांटना आम बात है। नतीजे प्रक्रिया के अनुसार घोषित किए जाएंगे, लेकिन हम चुनाव पहले ही जीत चुके हैं।
कहे जाते हैं ‘छोटे सरकार’
अनंत सिंह के प्रभाव वाला मोकामा विधानसभा क्षेत्र 1990 से उनके परिवार के पास रहा है। हालांकि, इस दौरान कुछ समय के लिए एक प्रतिद्वंद्वी बाहुबली ने इस सीट पर कब्जा कर लिया था। मोकामा में ‘छोटे सरकार’ के नाम से पहचाने जाने वाले सिंह ने 2022 में अपनी पत्नी नीलम देवी को राजनीतिक विरासत सौंपी थी। उस समय यूएपीए के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने 2020 में उन्हें और दो साल बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी को टिकट दिया था। हालांकि, नीलम देवी 2024 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल हो गईं। बताया जाता है कि उन्होंने यह कदम कथित तौर पर अपने पति की सहमति से उठाया था।
अनंत सिंह ने क्या कहा
बिहार में मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से छह साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद रविवार को पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस कार्रवाई का कोई गम नहीं है और इस प्रकरण में सही-गलत का फैसला भविष्य में जनता करेगी। अनंत सिंह ने रविवार को मीडिया से कहा कि राजनीति में जनता ही जनार्दन होती है और वही उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में कौन गलत या सही है, इसका निर्णय भी जनता ही करेगी। अनंत सिंह ने इस निष्कासन की कार्रवाई के पीछे किसका हाथ के सवाल पर कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पार्टी का ही कोई नेता इसके पीछे होगा।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।