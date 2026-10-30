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अनंत सिंह चुनावी संन्यास से पलटे, कहा- इस तरह का खेला होगा तो फिर लड़ेंगे मोकामा

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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जेडीयू से निष्कासित मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने चुनावी राजनीति छोड़ने के पुराने ऐलान से पलटते हुए कहा है कि अगर उन्हें परेशान किया जाता रहा तो वो संन्यास नहीं लेंगे और मोकामा से बेटा के बदले फिर वही चुनाव लड़ेंगे।

Anant Singh Lalan Singh Ashok Choudhary
मोकामा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में जेडीयू नेता व केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और राज्य के मंत्री अशोक चौधरी के साथ विधायक अनंत सिंह (फाइल फोटो)

जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) से 6 साल के लिए निष्कासित मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने चुनावी राजनीति छोड़ने के अपने ही सात महीने पुराने ऐलान से पलटते हुए कहा है कि अगर उनको ऐसे ही परेशान किया जाता रहा तो वो बेटा के बदले ही मोकामा से फिर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अनंत सिंह ने मार्च में राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के बाद कहा था कि आगे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि उनका बेटा लड़ेगा। उन्होंने कहा था कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे तो वह भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। जमानत पर जेल से निकलने के बाद भी अनंत सिंह ने दोहराया था कि वो आगे नहीं लडे़ंगे। अनंत सिंह ने चुनावी संन्यास पर जोर डालते हुए कहा था कि बेटा जनता के बीच जाएगा, जनता का काम करेगा। लेकिन, जदयू से निकालने, बंगला खाली करने का नोटिस मिलने, जेडीयू द्वारा स्पीकर से विधायिकी रद्द करने की मांग करने और अब कोर्ट से 1 दिसंबर तक सरेंडर करके जेल जाने के आदेश के बाद अनंत सिंह का मन बदल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को दुलारचंद यादव मर्डर केस में 1 दिसंबर तक सरेंडर करके जेल जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अनंत सिंह को छोटी बेटी शिवांगी सिंह की 25 नवंबर को शादी के लिए एक महीने की मोहलत दी है। कोर्ट के आदेश के बाद मीडिया से अनंत सिंह ने कहा कि वो कोर्ट का सम्मान करते हैं और आदेश के मुताबिक आत्मसमर्पण करेंगे। पत्रकारों ने जब जेडीयू से निकालने के बाद लगातार ऐक्शन और विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के लिए जदयू की शिकायत को लेकर सवाल किया तो अनंत सिंह ने कहा- ‘ऐसा खेला होगा तो संन्यास नहीं लेंगे। जनता मौका देगी तो हम फिर लडे़ंगे। बेटा किसका सुनता है। बेटा लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, वो बेटा जानेगा। हमारा मन था बेटा लड़े। लेकिन ऐसा रहा तो हम खुद ही चुनाव लड़ेंगे।’ बता दें कि नवंबर 2025 के चुनाव में अनंत सिंह जेल में बंद रहते हुए मोकामा के बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी और पूर्व सांसद वीणा देवी को हराकर छठी बार विधायक बने हैं।

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जेडीयू ने अनंत सिंह और उनकी पत्नी पूर्व विधायक नीलम देवी को पार्टी विरोधी काम करने के लिए एक साथ निकाल दिया है। पटना स्नातक सीट से जदयू के एमएलसी चुनाव कैंडिडेट नीरज कुमार के खिलाफ जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी अनुज सिंह का प्रचार करने के आरोप में अनंत सिंह पर यह कार्रवाई हुई है। जेडीयू से निकालने के अगले ही दिन सम्राट चौधरी सरकार ने पत्नी नीलम देवी को राज्य 20 सूत्री समिति सदस्य पद से हटा दिया। उप-मंत्री दर्जा के पद से हटाने का असर शाम तक नीलम को उस बंगले को एक महीना में खाली करने के नोटिस के तौर पर दिखा, जिसमें अनंत सिंह कई साल से रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही दुलारचंद यादव हत्याकांड में हाईकोर्ट से अनंत सिंह को मिली जमानत को एक महीने बाद निष्प्रभावी बनाते हुए उन्हें 1 दिसंबर तक जेल लौटने कहा है।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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