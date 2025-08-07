तेजस्वी के खिलाफ मुझे उतारें नीतीश, जमानत जब्त करा देंगे; अनंत सिंह ने लालू-राबड़ी पर भी हमला किया

अनंत सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव इस जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उन्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा।

मोकामा के पूर्व विधायक छोटे सरकार अनंत सिंह बेल पर जेल से रिहा हो गए हैं। बाहर आते ही उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अब उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। कहा है कि जेडीयू तेजस्वी यादव के खिलाफ उतारती है तो नेता प्रतिपक्ष की जमानत जब्त करा देंगे। यह भी कहा कि नीतीश कुमार ही 2025 चुनाव में मुख्यमंत्री बनेंगे। रोजगार के तेजस्वी के क्रेडिट लेने पर लालू यादव और राबड़ी देवी पर तंज कसा।

बुधवार को अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर निकले। गुरुवार को वे अपने चुनावी क्षेत्र मोकामा पहुंचे। निकलते समय अनंत सिंह ने एक न्यूज चैनल से बात की और अपनी योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता से मिलने जा रहे हैं। कहा कि चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इस जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उन्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को कौन वोट देगा जो नीतीश कुमार से टक्कर ले रहे हैं।

उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वे चौबीसों घंटे तैयार हैं। उनके खिलाफ पार्टी टिकट दे तो लड़ जाएंगे। तेजस्वी यादव को मोकामा आने की चुनौती देते हुए कहा कि वे आ जाएं यहां, जमानत जब्त करा के भेज देंगे। 17 महीने में रोजगार देने के तेजस्वी के दावे पर कहा कि अपने बाबू-मैया से रोजगार क्यों नहीं दिलवा दिया। नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री बिहार में पैदा नहीं लिया। तेजस्वी यादव अगले जन्म की तैयारी करें। इस चुनाव में राजद को 12 से 15 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा।