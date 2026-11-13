अनंत सिंह को विधानसभा से 30 नवंबर तक मोहलत; बेटी की शादी के बाद नोटिस का जवाब देंगे, फिर जेल जाएंगे
बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी की शादी के बाद पहले विधानसभा स्पीकर के नोटिस का जवाब देंगे। इसके बाद दुलारचंद हत्याकांड में सरेंडर कर जेल जाएंगे। बिहार विधानसभा से उन्हें जवाब देने के लिए 30 नवंबर की मोहलत मिल गई है।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मोकामा के विधायक अनंत सिंह को विधानसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने संबंधी नोटिस पर जवाब देने के लिए 30 नवंबर तक का समय मिला है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने उन्हें जवाब देने के लिए अतिरिक्त मोहलत दी है। अनंत सिंह बेटी शिवांगी की शादी के बाद पहले स्पीकर के नोटिस का जवाब देंगे, फिर जेल जाएंगे। जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग स्पीकर से कर रखी है। मोकामा विधायक की बेटी की शादी 25 नवंबर को है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव मर्डर केस में उन्हें 4 दिसंबर तक सरेंडर को कहा है।
दरअसल, विधानसभा सचिवालय की ओर से अनंत सिंह को सदस्यता समाप्त किए जाने के संबंध में बीते 2 अक्टूबर को नोटिस जारी किया गया था। उनसे एक सप्ताह में अपना पक्ष रखने को कहा गया था। पिछले सप्ताह अनंत सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से मुलाकात कर नोटिस का जवाब देने के लिए कुछ और समय देने का आग्रह किया था। उन्होंने बेटी की शादी में व्यस्तता और अपनी पारिवारिक परिस्थिति का हवाला दिया।
स्पीकर के निर्देश पर विधानसभा के प्रभारी सचिव संजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को नया नोटिस जारी किया। इसमें मोकामा विधायक को 30 नवंबर तक अपना जवाब भेजने को कहा गया है।
अनंत सिंह ने स्पीकर से 45 दिनों का समय मांगा था
बेटी की शादी की तैयारियों और पारिवारिक व्यस्तताओं के मद्देनजर अनंत सिंह ने नोटिस का जवाब देने के लिए स्पीकर से 45 दिन का समय मांगा था। अब उन्हें बेटी की शादी के पांच दिन बाद यानी 30 नवंबर तक जवाब देने की मोहलत मिल गई है।
जेडीयू से निष्कासित होने के बाद विधायकी पर खतरा
बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक एमएलसी सीट से जेडीयू कैंडिडेट नीरज कुमार का विरोध करने और जन सुराज प्रत्याशी का प्रचार करने के आरोप में अनंत सिंह को पिछले महीने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिख अनंत सिंह की सदस्यता रद्द करने की मांग की। अनंत सिंह का जवाब आने के बाद स्पीकर इस मामले पर फैसला करेंगे।
दुलारचंद हत्याकांड में सरेंडर का आदेश
दूसरी ओर, पिछले साल बिहार चुनाव के दौरान मोकामा में हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को दोबारा जेल जाने का आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। विधायक ने अदालत से बेटी की शादी के बाद सरेंडर की तारीख देने का आग्रह किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उन्हें 4 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने को कहा गया। अनंत सिंह कह चुके हैं कि वह तय तारीख को जेल चले जाएंगे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।