अनंत सिंह की बेटी की शादी के अवसर पर होने वाले घुड़दौड़ की तैयारी युद्ध स्तर पर हो रही है। बारिश थमते ही छोटे सरकार खुद मैदान में उतर गए। बालू भरने के लिए एक साथ कई जेसीबी और ट्रैक्टरों को लगाया गया है।

बिहार में 25 नवंबर को होने वाली अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शाही शादी घोड़ा रेस को लेकर काफी चर्चा में है। बारिश के कारण घोड़ा रेस पर संशय की खबरों अनंत सिंह ने खारिज कर दिया है। घुड़दौड़ की तैयारी युद्ध स्तर पर हो रही है और इसके लिए छोटे सरकार खुद मैदान में उतर गए। दो-तीन दिनों से रुक रुककर हो रही बारिश से गीले हो चुके मैदान तैयार करने के लिए मजदूरों के साथ कई जेसीबी और ट्रैक्टर लगाए गए हैं। अनंत सिंह ने कहा कि मौसम से कुछ नहीं रुकेगा। सब काम होगा और घोड़ा रेस भी जरूर होगा।

मीडिया से बात करते हुए अनंत सिंह ने कहा कि सभी तैयारी ठीक से चल रही है लेकिन, बारिश की वजह से परेशानी हो रही है। रविवार को भी हल्की-फुल्की बारिश हुई लेकिन, सोमवार को मौसम के हालात में सुधार हुआ। अनंत सिंह ने कहा कि घोड़े का रेस जरूर होगा। इसके लिए मैदान में बालू भरकर ट्रैक को तैयार किया जाएगा। सोमवार को अनंत सिंह खुद घुड़दौड़ के लिए तैयार किए जा रहे मैदान में पहुंच गए। एक साथ कई जेसीबी और ट्रैक्टर को मैदान दुरूस्त करने में लगाया गया। ट्रैक्टर से बालू मंगवाए गए और जेसीबी की मदद से रेस के ट्रैक को बालू भरकर ठीक किया जा रहा है। अनंत सिंह ने कहा है कि मौसम अब नहीं बिगड़ा तो 25 नवंबर तक घुड़दौड़ के लिए मैदान तैयार हो जाएगा। घोड़ा रेस के लिए कई राज्यों से घोड़े नदवां पहुंच चुके हैं। रेस में प्रथाम पुरस्कार थार गाड़ी, द्वितीय पुरस्कार बाइक और तृतीय पुरस्कार स्कूटी रखा गया है।

शिवांगी को लगाई गई हल्दी अनंत सिंह के घर 25 नवंबर को बारात आएगी। सोमवार को हल्दी की रस्म संपन्न हुई। परिजनों और रिश्तेदारों ने अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह और बेटे अभिनव को परंपरा के अनुसार हल्दी लगाया और आशीर्वाद दिया। शिवांगी की शादी के साथ-साथ अभिनव का जनेऊ भी होना है। अनंत सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी भी हल्दी रस्म के दौरान मौजूद रहीं। परिवार के लोगों ने इस मौके पर पीला वस्त्र धारण किया।

मेहंदी और संगीत मंगलवार को शिवांगी की शादी में सभी रस्में निभाई जा रही हैं। 20 नवंबर को फलदान और तिलकोत्सव हुआ। सोमवार को हल्दी चढ़ाया गया। मंगलवार को मेहंदी और संगीत का आयोजन होगा। इसके लिए मेहंदी कलाकारों को बुलाया गया है। संगीत के लिए भी कलाकारों को बुलाया गया है। इस अवसर पर गीत संगीत के साथ शानदार पार्टी का भी आयोजन किया जाएगा।