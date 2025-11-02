Bihar Chunav LIVE: अनंत सिंह गिरफ्तार और रैलियों वाला रविवार, राहुल-मोदी सब आएंगे बिहार

संक्षेप: Bihar Chunav LIVE: इधर अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तो होना ही था। जिस प्रकार से घटना हुई तो यह तो होना ही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं। बिहार में महाजंगल राज की स्थिति बनी हुई है।

Bihar Chunav LIVE: बिहार में पहले चरण का चुनाव अब सिर पर है। राज्य में राजनीतिक हलचल तेज है। इस बीच दुलारचंद यादव हत्या केस में पुलिस ने मोकामा विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्यााशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मतदान से ऐलन पहले अनंत सिंह पर कानूनी शिकंजा कसने से इस सीट पर मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। इधर आज बिहार में रैलियों का भी रेला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर लोकसभा सांसद राहुल गांधी तक आज बिहार दौरे पर हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरा और नवादा जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पटना में प्रधानमंत्री मोदी रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर तैयारियां तेज हैं और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद है। इधर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आज खगड़िया औऱ बेगूसराय में चुनावी रैली है। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार मुंगेर, बेगूसराय और सहरसा में जनसभा करेंगे। तेजस्वी यादव भी आज बाढ़, नालंदा औऱ मुंगेर में जनसभा करेंगे।

Bihar Chunav LIVE Update-: 11:01 AM Bihar Chunav LIVE: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने RJD नेता तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "अगर सरकार अपराधियों को संरक्षण देती, तो कल रात हुई कार्रवाई नहीं होती। हमारी सरकार में एक बात पर स्पष्ट है, और जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, हम न तो किसी को फंसाते हैं और न ही बचाते हैं। इसलिए, यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है...किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा; सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी... जैसे ही तथ्य और सबूत मिलते हैं, तुरंत कार्रवाई होगीा। हम खरमास का इंतज़ार नहीं करेंगे। हमारी सरकार में, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि न्याय में देरी न हो... इतना (तेजस्वी यादव का) अहंकार ठीक नहीं है..."

10:43 AM Bihar Chunav LIVE: अनंत सिंह पर कार्रवाई जनता के दबाव में हुआज मीसा भारती RJD सांसद मीसा भारती ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में JDU के मोकामा प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कहा, "लोगों ने मोकामा की घटना देखी, हमने 60 गाड़ियों का काफिला देखा और कैसे उन्होंने मोकामा के बाजार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ऐसा लगता है कि यह कार्रवाई बिहार सरकार ने नहीं की है, चुनाव आयोग जो काम करते आया है उसपर उन्हें थोड़ी सी शर्म आई है इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है... यह कार्रवाई विपक्ष, खासकर बिहार की जनता के दबाव में की गई है..."

10:42 AM Bihar Chunav LIVE: तेजस्वी यादव अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, "तेजस्वी यादव जानते हैं कि उनके सभी लोग, खुद तेजस्वी यादव सहित उनके सभी नेता, अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। जब 1990 से 2005 तक जंगलराज था, तो अपराधियों को हर जगह संरक्षण मिला... अपराध की स्थिति ऐसी थी कि नरसंहार, बलात्कार, हत्या, जातीय उन्माद, डकैती जैसे अपराध करने वाले लोग राजद के मंत्रियों के घरों में शरण लेते थे। अपराधियों को संरक्षण देना, परिवारवाद करना, गरीबों की जमीन हड़पना, यह सब राजद के स्वभाव में है।"

10:27 AM Bihar Chunav LIVE: आरा, नवादा में पीएम मोदी की रैली बिहार चुनाव के बीच भोजपुरी जिले के आरा में 11 बजे और नवादा में दोपहर 1 बजे पीएम नरेंद्र मोदी की सभा होगी। वे 3 नवंबर को सहरसा और कटिहार में सभा करेंगे। वहीं, चार को महिलाओं से संवाद करेंगे।

10:24 AM Bihar Chunav LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को पटना में 1.6 किलोमीटर रोड शो करेंगे। मोदी शाम पांच बजे दिनकर गोलंबर से यात्रा शुरू करेंगे और गांधी मैदान के निकट उद्योग भवन तक जाएंगे। पीएम नाला रोड, ठाकुरबाड़ी, बारी पथ और बाकरगंज होकर गुजरेंगे। इस दौरान पटना के सभी उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगेंगे।

जिन रास्तों से पीएम गुजरेंगे, उनपर 30 स्वागत स्टॉल बनाए गए हैं। यहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगेे। मंत्री नितिन नवीन को रोड शो कार्यक्रम की जिम्मेवारी सौंपी गयी है। रोड शो के बाद शाम 6.45 बजे पीएम गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे।

10:23 AM Bihar Chunav LIVE: तीसरी बार बिहार दौरे पर राहुल गांधी राहुल गांधी बेगूसराय के सोना चिमनी ग्राउंड परना में 12.30 बजे पहुंचेंगे। वहां सभा के बाद 2.15 बजे खगड़िया के जेएनकेटी इंटर स्कूल मैदान में पहुंचेंगे। बेगूसराय और खगड़िया में दोनों जगह कांग्रेस प्रत्याशी मैदान हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राहुल गांधी शनिवार को तीसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं।

10:22 AM Bihar Chunav LIVE: कांग्रेस के वरीय नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रविवार को बेगूसराय और खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी होंगे। इसके बाद चार नवंबर को राहुल गांधी की सभा गया के वजीरगंज और औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में होगी।

10:20 AM Bihar Chunav LIVE: बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मोकामा हत्याकांड पर कहा, "बिहार में कानून का राज है और पुलिस को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। कानून अपना काम कर रहा है, उसके बाद अदालत है और मामला अदालत में भी जाएगा। अदालत इन सब पर बारीकी से नज़र रखती है और फिर उचित निर्णय लेती है।"

10:19 AM Bihar Chunav LIVE: अनंत सिंह की गिरफ्तारी में देरी क्यों हुई- राजद राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "गिरफ़्तारी में देरी क्यों हुई? जब सरकार और प्रशासन की फजीहत हो रही थी, तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे थे, ऐसे में सरकार ने खुद को फजीहत से बचाने के लिए खानापूर्ति के तौर पर ये गिरफ़्तारी की है... ये गुंडागर्दी है... इसमें इतनी देरी क्यों हुई, इस देरी पर सवाल उठ रहे हैं। ये सिर्फ़ दबाव में किया गया, जो सवाल उठ रहे थे, सरकार की जो फजीहत हो रही थी उसके लिए ये खानापूर्ति की गई..."

10:17 AM Bihar Chunav LIVE: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने JDU के मोकामा उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कहा, "कानून-व्यवस्था दुरुस्त है। चुनाव के दौरान ऐसी घटना होना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने गिरफ्तारी भी कीं। नीतीश कुमार की सरकार में कोई पक्षपात नहीं होता, न्याय होता है..."

10:13 AM Bihar Chunav LIVE: अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर क्या बोले तेजस्वी यादव मोकामा से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद इधर आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आज बाढ़ जाएंगे। तेजस्वी यादव यहां जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। इधर अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तो होना ही था। राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने JDU के मोकामा उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कहा, "जिस तरह से घटना घटी, ये तो होना ही था। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं और आरा और रोहतास में पिता-पुत्र की हत्या हो गई।