जेडीयू से निष्कासित होने और विधायकी पर आए संकट बीच बाहुबली MLA अनंत सिंह को मोकामा में उपचुनाव का अंदेशा लग रहा है। बेटी की शादी में पहुंचे यूपी के भाजपा विधायक सुशील सिंह से बात करते हुए अनंत ने कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादा वोट मिलेंगे।

जनता दल यूनाइटेड (JDU) से निष्कासित बाहुबली विधायक अनंत सिंह को मोकामा सीट पर उपचुनाव का अंदेशा नजर आ रहा है। उनका एक बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। अनंत सिंह ने अपनी बेटी शिवांगी की शादी के हल्दी कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी (BJP) से विधायक सुशील सिंह से बात करते हुए कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादा वोट मिलेगा। अनंत सिंह को पिछले महीने जेडीयू से बाहर निकाल दिया गया था। जेडीयू ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर को आवेदन दिया। इसके बाद स्पीकर ने अनंत सिंह को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। विधायक ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है।

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी बुधवार को होगी। पटना जिले के बाढ़ स्थित विधायक के पैतृक गांव नदवां में सोमवार को हल्दी समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर यूपी के चंदौली जिले के सैयदराजा सीट से भाजपा के बाहुबली विधायक सुशील सिंह भी पहुंचे। अनंत के परिवार ने सुशील को शादी का न्योता दिया था।

अनंत सिंह ने सुशील सिंह से बात करते हुए कहा, "सजा हो गया, तो पत्नी (चुनाव) लड़ा, फिर (जेल से) निकलकर हम लड़े, निर्दलीय लड़ेंगे तो हमें जितना वोट मिलेगा, उतना पार्टी के सिंबल पर नहीं मिलेगा। पार्टी से लड़ने पर बंध जाता है।"

जेडीयू ने की है अनंत सिंह की विधायकी रद्द करने की मांग जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पिछले महीने बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार को पत्र लिखकर अनंत सिंह की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। जेडीयू ने अनंत पर दल विरोदी गतिविधियों का आरोप लगाया। बता दें कि बिहार एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह ने खुलकर जन सुराज प्रत्याशी का समर्थन किया था। जेडीयू के लेटर पर स्पीकर की ओर से विधायक को नोटिस भेजकर उनका जवाब मांगा गया है। अनंत सिंह ने अभी तक अपना जवाब नहीं दिया है। सदन की ओर से उन्हें 30 नवंबर तक नोटिस का जवाब देने की मोहबत दी गई है।

अनंत सिंह का जवाब सुनकर फैसला करेंगे स्पीकर स्पीकर प्रेम कुमार ने पिछले दिनों मीडिया से बातचीत में कहा था कि उन्हें जेडीयू का लेटर मिला है। इस संबंध में अनंत सिंह को नोटिस भेजा गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही वह आगे का फैसला करेंगे। दूसरी ओर, मोकामा विधायक अनंत सिंह भी मीडिया के सामने कह चुके हैं कि वह बेटी की शादी के बाद स्पीकर को जवाब देंगे।

4 दिसंबर को जेल जाएंगे अनंत सिंह वहीं, मोकामा विधायक अनंत सिंह को पिछले साल बिहार चुनाव के समय हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड में जमानत रद्द हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 4 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया हुआ है। अनंत सिंह बेटी की शादी के बाद विधानसभा अध्यक्ष को अपना जवाब भेजेंगे। फिर 4 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर जेल चले जाएंगे।

अनंत सिंह की सदस्यता गई तो मोकामा हो सकता है उपचुनाव अगर जेडीयू की मांग पर अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता चली जाती है, तो मोकामा सीट पर उपचुनाव हो सकते हैं। कानून एवं नियमों के अनुसार, विधानसभा की कोई सीट खाली होने की तारीख से अगले 6 महीने के भीतर वहां उपचुनाव कराना अनिवार्य होता है।

2022 के मोकामा उपचुनाव में जीती थीं अनंत की पत्नी एके-47 केस में अनंत सिंह को 10 साल की सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। उसके बाद नवंबर 2022 में मोकामा सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें अनंत की पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर जीती थीं। अगस्त 2024 में अनंत सिंह की सजा पटना हाईकोर्ट से रद्द हो गई थी और वह जेल से बरी होकर बाहर आ गए थे। 2025 के चुनाव में अनंत सिंह ने मोकामा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और छठी बार विधायक बने।