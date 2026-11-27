अनंत सिंह ने कहा है कि अब वे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगे। स्थिति बनी तो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार को भगवान बताया और कहा कि अब जदयू में नहीं जाएंगे।

मोकामा विधायक अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी की शादी से काफी खुश हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए चार दिसंबर को सरेंडर करेंगे और जेल जाएंगे। इससे पहले अनंत सिंह ने ऐलान किया है कि अब वे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर स्थिति बनी तो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। छोटे सरकार ने कहा है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई इसकी कोई जानकारी नीतीश कुमार को नहीं है। यह भी कहा कि अब वे जनता दल यूनाइटेड(जेडीयू) में वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया पटना का सरकारी आवास उन्होंने खाली कर दिया है।

न्यूज चैनल एबीपी से बात करते हुए अनंत सिंह ने कहा कि उनकी बेटी की शादी बहु्त अच्छे से हो गई। जितने भी मेहमान आए और जिन लोगों ने इस काम में उनकी सहायता की उन्हें अनंत सिंह ने धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि चार दिसंबर को कोर्ट में सरेंडर करके जेल जाएंगे। बेल मिलने पर जेल से निकलने के बाद लोगों के बीच जाएंगे। अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। कोई गुनाह नहीं किया है तो न्याय मिलेगा और जेल से बाहर जरुर आएंगे।

नीतीश की सरकार में 12 साल जेल में बीता विधानसभा की सदस्यता रद्द होने की स्थिति में मोकामा में उपचुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर स्थिति बनती है तो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बेटे को विधानसभा चुनाव लड़ाने पर कहा कि यह फैसला बेटा ही लेगा। विधायक बनने के बाद उनपर 70 मुकदमे दर्ज हो गए और गलत केस में फंसाया गया। बेटा इस पर विचार करेगा और खुद अपना भविष्य तय करेगा। नीतीश कुमार की सरकार रहते विधायक बनने के बाद 12 साल जेल में रहना पड़ा। अगर बेटा इसके लिए तैयार होगा तो चुनाव लड़ेगा।

नीतीश कुमार भगवान, उन्हें कुछ नहीं पता अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू में शामिल कराया। उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने निकाल दिया तो अब जदयू में जाने की कोई योजना नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए इतना काम किया कि आज भी उन्हें भगवान मानते हैं। अनंत सिंह ने बताया कि नीतीश कुमार को कुछ पता नहीं है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। उन्हें इलेक्शन, बेटी की शादी के बारे में भी कुछ नहीं पता। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को बातें याद नहीं रहती हैं। उनके खिलाफ हुई कार्रवाई में नीतीश कुमार की चर्चा भी बेकार है।

आनंद मोहन की रिहाई रद्द होने पर क्या बोले छोटे सरकार? आनंद मोहन की रिहाई रद्द होने पर अनंत सिंह ने कहा कि जिन्होंने निकाला वे ही भेज रहे हैं। जब जरूरत थी तो निकाल कर लाए और अब जरूरत खत्म हो गई और उन्होंने(आनंद मोहन) मंत्री, संतरी के फेर में पड़कर सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया तो तोड़ दिए। लेकिन, जनता इसे गलत कह रही है। ऐसे में ही जनता सरकार बदल देती है।