अनंत सिंह, आनंद मोहन, राज बल्लभ सब साधु लगते हैं क्या; PM मोदी पर तेजस्वी का तंज

अनंत सिंह, आनंद मोहन, राज बल्लभ सब साधु लगते हैं क्या; PM मोदी पर तेजस्वी का तंज

संक्षेप: पूर्व डिप्टी CM और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होने कहा कि चुनाव प्रचार में पीएम ने नकारात्मक बातें बोले।केवल जुमलेबाजी और गाना गाए। उन्होने अपराधी के साथ मंच साझा किया। उन्हें अनंत सिंह, आनंद मोहन और राज बल्लभ संत लगते हैं क्या?

Mon, 10 Nov 2025 02:52 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पूर्व डिप्टी सीएम और राघोपुर से राजद प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होने कहा कि हम लोग विकास की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कट्टे की बात कर रहे। पता नहीं वो कौन सी वेब सीरीज देख रहे हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पीएम ने बिहार के आपराधिक छवि के लोगों के साथ मंच साझा किया। क्या प्रधानमंत्री को उल्लास पांडे, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे, अनंत सिंह, राज बल्लभ साधु-महात्मा लगते हैं? सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी विपिन शर्मा का विशेष पास बनवाकर हवाई अड्डे पर बुलाकर उन्होंने पीठ ठोंकी है।

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पीएम को सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे का भ्रष्टाचार नहीं दिखा? चुनाव में पीएम नकारात्मक बातें बोले, केवल जुमलेबाजी और गाना गाए। अपराधी के साथ मंच साझा किये। उनकी कथनी और करनी में अंतर है। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि चुनाव आयोग बताये, समस्तीपुर में पर्चियां कहां से आई। सत्ता में बैठे लोग घबराये हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह पटना में अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

उन्होने कहा कि चुनाव आयोग पहले चरण के मतदान के 4 दिन बाद भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये कि कितने महिला और पुरुषों ने मतदान किया। यह मजाक है। तकनीक के इस युग में ये हाल है। भाजपा के पाप को आयोग धो रहा है, लेकिन आयोग मर चुका है। मतगणना केंद्र के स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद हो जा रहा है। भाजपा शासित राज्यों से 208 कंपनी पुलिस फोर्स मंगाये गये हैँ। यह गंभीर सवाल है कि झारखंड, बंगाल, कर्नाटक, तामिलनाडु, केरल से क्यों नहीं फोर्स मंगवाए। 68 फीसदी पुलिस पर्यवेक्षक भाजपा शासित राज्यों से है। इसलिए गृह मंत्री डेरा जमाये हुए हैँ। धनबल, छल, कपट हो रहा है। बिहारी बाहरी को कब्ज़ा जमाने नहीं देगा। इस बार करारा जवाब मिलेगा।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। कल दूसरे चरण का मतदान होगा। हमने 171 जनसभा की। हर जगह लोगों में बदलाव का मूड दिखा। बेरोजगारी, पलायन से लोग परेशान हैं। 20 साल राज करने पर भी एनडीए ने बिहार को अंतिम पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। अब बिहार के लोगों को बिहार में ही सुविधा चाहिए। कोई छठ और दीपावली में ही घर न आये, हमेशा साथ रहे।