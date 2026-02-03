Hindustan Hindi News
अगली बार दूसरी पार्टी से टिकट लेकर लड़ना पड़ेगा, जेल जाते हुए तेजस्वी को सुना गए अनंत सिंह

संक्षेप:

बाहुबली जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने विधानसभा में शपथ लेने के बाद जेल जाने से पहले मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अगली बार उन्हें दूसरी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ना पड़ेगा।

Feb 03, 2026 10:35 pm IST
बिहार के मोकामा से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के MLA अनंत सिंह ने मंगलवार को जेल से विधानसभा पहुचंकर विधायक पद की शपथ ली। वे कुछ देर के लिए सदन में आए। स्पीकर ने उन्हें शपथ दिलाई। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और वापस कड़ी सुरक्षा के बीच बेऊर जेल लौट गए। जेल जाने से ठीक पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी तंज कस दिया। उनका यह बयान अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

अनंत सिंह से जब पत्रकारों ने पूछा कि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष नीतीश सरकार पर हमला बोल रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर अनंत सिंह ने कहा, "विपक्षी क्या बोलेंगे, (उनके पास) बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। (तेजस्वी) जो बोलना है बोलते रहें, अगली बार उन्हें दूसरी पार्टी से टिकट लेकर (चुनाव) लड़ना पड़ेगा।"

अनंत सिंह ने दुलारचंद हत्याकांड में खुद को बताया निर्दोष

पटना जिले की मोकामा सीट पर बीते अक्टूबर में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह ने खुद को निर्दोष बताया। जेडीयू विधायक ने कहा कि वह पूरी तरह निर्दोष हैं, जांच अभी चल रही है और उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद है।

बता दें कि मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह और जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों के बीच भिड़ंत्त हो गई थी। इसी दौरान पीयूष के समर्थन में प्रचार कर रहे बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अनंत सिंह समेत दर्जनों लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया था। इस केस की जांच फिलहाल जारी है।

जेल में रहते ही अनंत सिंह ने मोकामा से चुनाव जीता था। हालांकि, जेल प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने पर वे दिसंबर में विधायक पद की शपथ नहीं ले पाए थे। अब पटना सिविल कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद उन्हें जेल से मंगलवार को विधानसभा लाया गया और शपथ दिलाई गई।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
