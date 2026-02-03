अगली बार दूसरी पार्टी से टिकट लेकर लड़ना पड़ेगा, जेल जाते हुए तेजस्वी को सुना गए अनंत सिंह

संक्षेप: बाहुबली जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने विधानसभा में शपथ लेने के बाद जेल जाने से पहले मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अगली बार उन्हें दूसरी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ना पड़ेगा।

बिहार के मोकामा से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के MLA अनंत सिंह ने मंगलवार को जेल से विधानसभा पहुचंकर विधायक पद की शपथ ली। वे कुछ देर के लिए सदन में आए। स्पीकर ने उन्हें शपथ दिलाई। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और वापस कड़ी सुरक्षा के बीच बेऊर जेल लौट गए। जेल जाने से ठीक पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी तंज कस दिया। उनका यह बयान अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अनंत सिंह से जब पत्रकारों ने पूछा कि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष नीतीश सरकार पर हमला बोल रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर अनंत सिंह ने कहा, "विपक्षी क्या बोलेंगे, (उनके पास) बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। (तेजस्वी) जो बोलना है बोलते रहें, अगली बार उन्हें दूसरी पार्टी से टिकट लेकर (चुनाव) लड़ना पड़ेगा।"

अनंत सिंह ने दुलारचंद हत्याकांड में खुद को बताया निर्दोष पटना जिले की मोकामा सीट पर बीते अक्टूबर में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह ने खुद को निर्दोष बताया। जेडीयू विधायक ने कहा कि वह पूरी तरह निर्दोष हैं, जांच अभी चल रही है और उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद है।

बता दें कि मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह और जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों के बीच भिड़ंत्त हो गई थी। इसी दौरान पीयूष के समर्थन में प्रचार कर रहे बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अनंत सिंह समेत दर्जनों लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया था। इस केस की जांच फिलहाल जारी है।