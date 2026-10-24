अनंत सिंह की ताबड़तोड़ 3 गलतियों से नीतीश का धैर्य टूटा, बाहुबली को ले डूबा बड़बोलापन
बिहार विधान परिषद चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार नीरज का विरोध करते हुए बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने ताबड़तोड़ गलतियां कीं। इससे जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार का धैर्य टूटा और अनंत को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह को जनता दल यूनाइटेड (JDU) से निष्कासित किए जाने पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अनंत की एक के बाद एक, तीन गलतियों के चलते जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार का धैर्य टूट गया और विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने से पहले ही उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह ने शुक्रवार को एमएलसी चुनाव के मतदान के दौरान जो सार्वजनिक बयानबाजी की, उसी के बाद जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने उनकी विदाई पर मुहर लगा दी। वोटिंग के अगले दिन जेडीयू कार्यालय से अनंत के साथ उनकी पत्नी नीलम सिंह के निष्कासन का आदेश जारी हो गया।
सूत्रों के मुताबिक, पहले 27 अक्टूबर को एमएलसी चुनाव के नतीजे आने के बाद अनंत सिंह पर कार्रवाई का मन बनाया गया था। मगर, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में बूथों से आंतरिक रिपोर्ट आने के बाद जेडीयू अब नीरज कुमार की जीत को लेकर आश्वस्त है। पूरे चुनाव में अनंत सिंह ने जेडीयू कैंडिडेट नीरज का खुलकर विरोध किया था और उनके खिलाफ लड़े जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी अनुज सिंह का प्रचार किया। नीरज के खिलाफ बयानबाजी में अनंत सिंह कई बातें ऐसी भी बोल गए, जो जेडीयू आलाकमान को रास नहीं आई।
जेडीयू सूत्रों का कहना है कि इसके बाद निशांत कुमार ने पार्टी को दी गई खुली चुनौती का जवाब तत्काल देने का फैसला किया, जिसे पार्टी चीफ नीतीश कुमार और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी मंजूरी दे दी। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ना सिर्फ अनंत सिंह को पार्टी से बाहर करने, बल्कि स्पीकर को लिखकर दल-बदल कानून के तहत विधायिकी खत्म करवाने का भी लेटर जारी कर दिया।
अनंत सिंह की वो ताबड़तोड़ तीन गलतियां, जो पड़ गई महंगी
अपने अनोखे अंदाज और बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बाहुबली विधायक अनंत सिंह को उनका बड़बोलापन ही भारी पड़ गया। विधान परिषद चुनाव के मतदान के दौरान अनंत सिंह ने सुबह से शाम तक मीडिया से कई बार बात की।
पहली गलती- पत्रकार ने अनंत सिंह से पूछा कि चुनाव में वह जेडीयू कैंडिडेट नीरज का विरोध कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। इस पर अनंत सिंह ने सीधा जवाब दिया- हम तो चाहते हैं पार्टी कार्रवाई करे।
दूसरी गलती- अनंत सिंह ने जेडीयू शीर्ष नेतृत्व को इशारों में कहा कि वह किसी से डरने वाले नहीं हैं। वह ना मरने का गम है और ना जीने की खुशी है, जैसे डायलॉग बोलने लगे।
तीसरी गलती- पत्रकारों ने जब अनंत सिंह से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बारे में पूछा तो उन्होंने अजीब जवाब दिया। मोकामा विधायक ने कहा, कौन ललन सिंह, बिहार में एक सौ ललन सिंह हैं। हम नहीं जानते हैं। अनंत को जेडीयू में ललन सिंह का करीबी माना जाता रहा है। मगर चर्चा है कि मोकामा विधायक के शुक्रवार को दिए इस बयान से केंद्रीय मंत्री भी नाराज हुए और उन्होंने अनंत का बचाव नहीं किया।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।