आनंद मोहन का एक और बेटा लड़ेगा चुनाव? अंशुमान को नबीनगर से BJP के टिकट की अटकलें

बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन के दूसरे बेटे अंशुमान आनंद के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। अंशुमान को नबीनगर से बीजेपी टिकट दे सकती है। अंशुमान की मां और जेडीयू सांसद लवली आनंद पहली बार नबीनगर से ही विधायक बनी थीं।

बिहार में सवर्णों की राजनीति से चमके बाहुबली नेता आनंद मोहन के परिवार के अच्छे दिन आ गए हैं। पत्नी और एक बेटे को सांसद और विधायक बनाने के बाद आनंद मोहन अब दूसरे बेटे अंशुमान आनंद को औरंगाबाद जिले की नबीनगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी में हैं। लवली पहली बार नबीनगर से विधायक बनी थीं और 1996 में एमएलए बनने से पहले ही 1994 में वैशाली सीट से उप-चुनाव जीतकर सांसद बनी थीं। अंशुमान आनंद को लेकर चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के टिकट पर वो नबीनगर से लड़ सकते हैं। अंशुमान के भाई चेतन आनंद शिवहर से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के टिकट पर लड़ सकते हैं।