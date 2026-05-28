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जेडीयू में बवाल मचा रहे आनंद मोहन बनाएंगे फिर नई पार्टी? बोले- हर भौंकने वाले का जवाब नहीं देते

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह फिर से नई पार्टी बना सकते हैं। जेडीयू में थैली की राजनीति होने का आरोप लगाने के बाद से वह लगातार पार्टी के वरीय नेताओं के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं।

जेडीयू में बवाल मचा रहे आनंद मोहन बनाएंगे फिर नई पार्टी? बोले- हर भौंकने वाले का जवाब नहीं देते

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) में सियासी बवाल मचा रहे बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह के बागी तेवर कम नहीं हो रहे हैं। अब उन्होंने फिर से नई पार्टी बनाने के भी संकेत दे दिए हैं। जेडीयू को चलाने वाले नेताओं के बारे में उन्होंने कहा कि हर भौंकने वाले का जवाब आनंद मोहन नहीं देता है। आनंद मोहन जेडीयू के नबीनगर विधायक चेतन आनंद के पिता एवं शिवहर से सांसद लवली आनंद के पति हैं। बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी सरकार में बेटे को मंत्री नहीं बनाए जाने से वह नाराज हैं। पिछले दिनों उन्होंने आरोप लगाया था कि जेडीयू में थैली की राजनीति हो रही है और पैसे लेकर नेताओं को मंत्री बनाया जा रहा है।

आनंद मोहन ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में जेडीयू के वरीय नेताओं पर फिर भड़के। पत्रकारों ने उनसे नई पार्टी बनाने के बारे में पूछा तो उन्होंने इनकार नहीं किया, बल्कि शायराना अंदाज में कहने लगे, "वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है।"

उन्होंने आगे कहा, "जिसको पार्टी छोड़ना है वे छोड़ें। जिन बेईमानों ने नीतीश कुमार की जीवन भर की तपस्या पर पानी फेर दिया, वो जदयू छोड़ें। बिहार पीपल्स पार्टी और समता पार्टी के विलय के बाद जेडीयू बनी थी। बिहार में एनडीए बना तो पूरे देश में गठबंधन की नींव पड़ी। वैशाली की जीत के बाद आनंद मोहन के अथक परिश्रम से बना। जिसको भागना है वो भागें।"

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बेटे को उपमंत्री का दर्जा मिलने पर बोले- ये क्या होता है

आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद को हाल ही में सम्राट सरकार ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का सदस्य बनाते हुए उपमंत्री का दर्जा दिया है। जब इस पर आनंद मोहन से सवाल किया गया तो वे भड़क गए, बोले- उप कुछ नहीं होता है, पहले ही कहा था कि उपमुख्यमंत्री चुप मुख्यमंत्री होता है, उप मंत्री क्या होता है?

आनंद मोहन ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में 22 नेताओं को जेडीयू की सदस्यता दिलाने से पहले टिकट दिया गया था। इन्हें पहले टिकट दिया गया और फिर वे जेडीयू के सदस्य बने थे। उन्होंने कहा कि जेडीयू को कौन समाप्त कर रहा है, सभी जानते हैं। विधायक चेतन आनंद और सांसद लवली आनंद के स्टैंड पर आनंद मोहन ने कहा कि इंतजार कीजिए, यह बात उनसे पूछिए।

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90 के दशक में बनाई थी बिहार पीपल्स पार्टी

आनंद मोहन बिहार के चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो बाहुबली से राजनेता बने। वह राजपूत जाति से आते हैं। 90 के दशक में उन्होंने सवर्णों के नेता के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश की। वह जनता दल से विधायक रहे। 1993 में जनता दल से बगावत कर बिहार पीपल्स पार्टी बनाई और सवर्णों के समर्थन में राजनीति की। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का समता पार्टी में विलय कर दिया था। अब फिर से आनंद मोहन नई पार्टी बनाने का संकेत दे रहे हैं, जिससे बिहार के सियासी गलियारे में हलचल तेज है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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