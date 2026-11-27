जी. कृष्णैया मर्डर केस में कोर्ट ने सात लोगों को भीड़ को उकसा कर जी. कृष्णैया की हत्या कराने का दोषी माना। दोषी पाए गए आनंद मोहन, पूर्व विधायक अखलाक अहमद और अरुण कुमार को फांसी की सजा सुनाई गई।

प्रधान संवाददाता, मुजफ्फरपुर देश के सबसे चर्चित केसों में से एक डीएम जी कृष्णैया मर्डर केस में पूर्व सांसद आनंद मोहन को अब फिर जेल जाना होगा। आनंद मोहन पहले इसी केस में फांसी की सजा से बच चुके हैं। इतना ही नहीं उम्रकैद की सजा से भी वो रिहा हो गए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार सरकार द्वारा पूर्व सांसद आनंद मोहन को दी गई सजा में छूट को रद्द कर दिया। आनंद मोहन को 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी (डीएम) जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने पूर्व सांसद को एक महीने में अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि आनंद मोहन को दी गई छूट कानूनन गलत और अमान्य है, क्योंकि यह छूट देते समय ट्रायल कोर्ट के जज की राय को गलत तरीके से लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की 24 अप्रैल 2023 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसके तहत आनंद मोहन को सजा में छूट दी गई थी।

जी. कृष्णैया को पत्थर से कुचने के बाद मारी थी गोली जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की जिस तरह से बेरहमी से की गई थी उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। मुजफ्फरपु जिले में सदर थाना के खबड़ा में पांच दिसंबर 1994 को गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी. कृष्णैया की भीड़ द्वारा की गई नृशंस हत्या प्रशासनिक व न्यायिक इतिहास के चर्चित मामलों में से एक है। कहानी 4 दिसंबर 1994 को शुरू हुई, जब बाहुबली छोटन शुक्ला और उनके चार साथियों की हत्या कर दी गई थी।

इस हत्या में तत्कालीन मंत्री बृजबिहारी प्रसाद और प्रशासनिक भूमिका को लेकर समाज में भयंकर आक्रोश उबल रहा था। छोटन शुक्ला की हत्या के अगले दिन 5 दिसंबर को एसकेएमसीएच से शवयात्रा निकाली गई थी। इसमें तत्कालीन विधायक आनंद मोहन, लवली आनंद समेत बिहार और उत्तर प्रदेश के कई कद्दावर नेता के नेतृत्व में हजारों लोगों की उग्र भीड़ सड़क पर मौजूद थी। कई राज्यों के गैंगस्टर व हिस्ट्रीशीटर भी भीड़ में शामिल थे।

गोपालगंज के डीएम जी. कृष्णैया पटना में चुनाव संबंधी एक आधिकारिक बैठक में शामिल होकर अपनी सरकारी एंबेसडर कार से गोपालगंज लौट रहे थे। उनकी कार रामदयालु मोड़ से आगे बढ़ी। खबड़ा शिव मंदिर के आगे शवयात्रा के सामने पहुंचते ही कार पर पीली बत्ती लगी देख भीड़ उग्र हो गई। कार शवयात्रा की भीड़ में घिर गई। जी कृष्णैया कार में ही थे और उनके बॉडीगार्ड और चालक दीपक कुमार ने उतरकर भीड़ को बताया कि हमलोग स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी नहीं हैं।

आनंद मोहन को हुई थी फांसी की सजा आरोप है कि इसी दौरान भीड़ को उकसाया गया। मामले में निचली अदालत में करीब 13 साल की सुनवाई के बाद अक्तूबर 2007 को फैसला आया था। कोर्ट ने सात लोगों को भीड़ को उकसा कर जी. कृष्णैया की हत्या कराने का दोषी माना। दोषी पाए गए आनंद मोहन, पूर्व विधायक अखलाक अहमद और अरुण कुमार को फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं पूर्व सांसद लवली आनंद, बाहुबली विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, प्रो. हरेंद्र कुमार और शशि भूषण ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साक्ष्य के अभाव में 29 आरोपित बरी हो गए थे।