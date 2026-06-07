आनंद मोहन का बवाली बयान- दरबारी... गन प्वाइंट पर इस्तीफा; चिरकुट-बेईमान किसे कहा?

आनंद मोहन ने कहा कि बिहार में मुश्किल से सुशासन की स्थापना हुई। लेकिन, नीतीश कुमार की उपलब्धियों पर पानी फेरने की बेईमानों की कोशिश है।

Anand Mohan Statement: बाहुबली पूर्व सांसद और जदयू विधायक चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन का बवाल फैलाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कुछ बेईमानों ने नीतीश कुमार को दरबारी बना दिया। उनसे गन प्वाइंट पर इस्तीफा लिया गया। कुछ चाटुकार एनडीए को कमजोर कर रहे हैं। अगर आज चुनाव हो जाए तो चारों खाने चित हो जाएंगे। नाम लिए बगैर उन्होंने जदयू के प्रमुख नेताओं पर जमकर भड़ास निकाली।

रविवार को आनंद मोहन एक कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। अपने संबोधन में आनंद मोहन एनडीए के कुछ नेताओं पर जमकर बरसे। उन्होंने चेतावनी के लहजे में कहा कि आनंद मोहन को छेड़़ने की कोशिश मत करना नहीं तो तुम्हारा डब्बा गोल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में मुश्किल से सुशासन की स्थापना हुई। लेकिन, नीतीश कुमार की उपलब्धियों पर पानी फेरने की बेईमानों की कोशिश है। आज पूरा हिन्दुस्तान का राजनैतिक महकमा हत्प्रभ है कि नीतीश कुमार को किन परिस्थितियों में सत्ता से बेदखल किया गया। कहा गया कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन, मंत्रणाकारों ने नुकसान कर दिया। एनडीए का शीर्ष नेतृत्व सोचे। लोग कहते हैं कि गन प्वाइंट पर नीतीश कुमार से इस्तीफा लिया गया। देखिए बेईमानों को, आनंद मोहन को गाली दिलवाता है।

पूर्व सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार अपने आवास में रहते थे और दुनिया भर के लोग उनसे मिलने आकर दरबार सजाते थे। आज बेईमानों ने नीतीश कुमार की वह स्थिति बना दी कि रोज सुबह किसी चिरकुट नेता के घर पहुंचा दे रहा है। जिसका दरबार लगता था उसी को दरबारी बना दिया। यह हमारे स्थापित नेता का अपमान है। जदयू के कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि इनके खिलाफ बगावत करो।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी समाज से लड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। सबने मिलकर हमारा सहयोग किया। लेकिन, अगर कोई छेड़ेगा तो एक राजपूत होने के नाते काल को भी टक्कर देना हमारा धर्म है। तब यह नहीं सोचेंगे कि हमारा विराधी कितना ताकतवर है। इससे पहले भी आनंद मोहन जदयू के कुछ नेताओं के खिलाफ उल्टी-सीधी बयानबाजी कर चुके हैं। तब आरोप लगाया गया कि बेटे चेतन आनंद मोहन को मंत्री नहीं बनाए जाने से वह नाराज हैं। आनंद मोहन ने इस आरोप का खंडन किया।