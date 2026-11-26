बीजेपी-जेडीयू की अदावत में पिस गए आनंद मोहन; पप्पू यादव बोले- सरकार ने SC में अपना पक्ष नहीं रखा
पप्पू यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल में संशोधन की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है कि ठीक से पालन किया गया या नहीं। इसमें सरकार को कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए था। आनंद मोहन बीजेपी और जदयू की अदावत के बीच पिस गए।
पूर्व सांसद और बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन को फिर जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीमो कोर्ट ने आईएएस जी कृष्णैया हत्याकांड में उनकी रिहाई को रद्द कर दिया है। इस पर पूर्णिया के निर्दलीय सासंद पप्पू यादव ने कहा है कि आनंद मोहन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच की अदावत में नीतीश कुमार का साथ देकर फंस गए। उन्होंने दावा किया कि सम्राट चौधरी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक से अपना पक्ष नहीं रखा जिसका लाभ हत्या के शिकार आईएएस की पत्नी(याचिकाकर्ता) को मिला।
आनंद मोहन को कृष्णैया हत्याकांड में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लेकिन, अप्रैल 2023 में जेल मैनुअल में संशोधन करते हुए बिहार सरकार ने उन्हें 14 साल जेल की सजा काटने के बाद रिहाई का रास्ता साफ किया। करीब 44 माह बाद उन्हें फिर से जेल जाना पड़ रहा है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है।
एक न्यूज चैनल से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि यह एक स्वाभिक प्रक्रिया है कि सरकार समय समय पर कानून में संशोधन करती है। 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या हुई जिसमें उन्हें सजा हुई। आनंद मोहन की जी कृष्णैया से कोई अदावत नहीं थी और मारने का कोई मोटिव था।
पप्पू यादव ने कहा कि भीड़ के कारण एक घटना घटी जिसका नेतृत्व आनंद मोहन कर रहे थे। निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई जो बाद में आजीवन कारावास में बदल गई। सरकार को एमेंडमेंट करने का पावर था। कोर्ट ने अमेंडमेंट की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है कि ठीक से पालन किया गया या नहीं। इसमें सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए था।
पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की वर्तमान सरकार ने कोर्ट में ठीक से अपना पक्ष नहीं रखा क्योंकि आनंद मोहन लगातार नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे। वे बीजेपी और जदयू के बीच की अदावत में नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए। यह सत्ता का चरित्र है कि जब भी शासन और शासक के खिलाफ कोई खड़ा होगा तो उसे भुगतना पड़ेगा। आनंद मोहन कोर्ट के फैसले पर सरेंडर करेंगे। लेकिन, सरकार ने ठीक से अपना पक्ष ठीक से रखा होता तो यह नौबत नहीं आती। पक्ष नहीं रखने के कारण याचिकाकर्ता को लाभ मिला।
क्या है मामला?
5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर के रास्ते गोपालगंज लौट रहे तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की भीड़ में हत्या कर दी गई। एक रात पहले आनंद मोहन की पार्टी बिहार पिपुल्स पार्टी के नेता छोटन शुक्ला की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। तब लालू यादव बिहार के सीएम थे। लोगों का मानना था कि छोटन शुक्ला को प्राशासन की मेल से गोलियों से छलनी कर दिया गया। छोटन शुक्ला के अर्थी जुलूस के बीच पटना से गोपालगंज लौट रहे जी कृष्णैया की गाड़ी आ गई। भीड़ ने प्रशासन बोलकर उनपर हमला कर दिया। इस मामले में आनंद मोहन समेत चार दोषियों को मुजफ्फरपुर कोर्ट से अक्टूबर 2007में फांसी की सजा दी गयी। पटना हाईकोर्ट ने 2008 में इसे उम्रकैद में बदल दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर अन्य आरोपी बरी हो गए आनंद मोहन की उम्र कैद की सजा बरकार रही। 2023 में 14 साल की सजा काटने के बाद बिहार सरकार ने बिहार जेल मैनुअल 2012 के धारा 581(1)(क) में संशोधन कर आनंद मोहन को क्षमा के लाभ का पात्र बना दिया। 24 अप्रैल 2023 को वे लंबे समय के बाद जेल से बाहर निकले।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें