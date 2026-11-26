पप्पू यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल में संशोधन की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है कि ठीक से पालन किया गया या नहीं। इसमें सरकार को कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए था। आनंद मोहन बीजेपी और जदयू की अदावत के बीच पिस गए।

पूर्व सांसद और बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन को फिर जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीमो कोर्ट ने आईएएस जी कृष्णैया हत्याकांड में उनकी रिहाई को रद्द कर दिया है। इस पर पूर्णिया के निर्दलीय सासंद पप्पू यादव ने कहा है कि आनंद मोहन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच की अदावत में नीतीश कुमार का साथ देकर फंस गए। उन्होंने दावा किया कि सम्राट चौधरी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक से अपना पक्ष नहीं रखा जिसका लाभ हत्या के शिकार आईएएस की पत्नी(याचिकाकर्ता) को मिला।

आनंद मोहन को कृष्णैया हत्याकांड में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लेकिन, अप्रैल 2023 में जेल मैनुअल में संशोधन करते हुए बिहार सरकार ने उन्हें 14 साल जेल की सजा काटने के बाद रिहाई का रास्ता साफ किया। करीब 44 माह बाद उन्हें फिर से जेल जाना पड़ रहा है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है।

एक न्यूज चैनल से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि यह एक स्वाभिक प्रक्रिया है कि सरकार समय समय पर कानून में संशोधन करती है। 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या हुई जिसमें उन्हें सजा हुई। आनंद मोहन की जी कृष्णैया से कोई अदावत नहीं थी और मारने का कोई मोटिव था।

पप्पू यादव ने कहा कि भीड़ के कारण एक घटना घटी जिसका नेतृत्व आनंद मोहन कर रहे थे। निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई जो बाद में आजीवन कारावास में बदल गई। सरकार को एमेंडमेंट करने का पावर था। कोर्ट ने अमेंडमेंट की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है कि ठीक से पालन किया गया या नहीं। इसमें सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए था।

पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की वर्तमान सरकार ने कोर्ट में ठीक से अपना पक्ष नहीं रखा क्योंकि आनंद मोहन लगातार नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे। वे बीजेपी और जदयू के बीच की अदावत में नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए। यह सत्ता का चरित्र है कि जब भी शासन और शासक के खिलाफ कोई खड़ा होगा तो उसे भुगतना पड़ेगा। आनंद मोहन कोर्ट के फैसले पर सरेंडर करेंगे। लेकिन, सरकार ने ठीक से अपना पक्ष ठीक से रखा होता तो यह नौबत नहीं आती। पक्ष नहीं रखने के कारण याचिकाकर्ता को लाभ मिला।