आनंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट से रिहाई रद्द होने पर तोड़ी चुप्पी, बोले- बढ़ती लोकप्रियता बनी वजह
पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि लगातार 16 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहने एवं बाहर निकलने के बाद भी बढ़ती लोकप्रियता बहुतों को नागवार गुजरी। इस कारण मेरे साथ धोखा हुआ
सुप्रीम कोर्ट से रिहाई रद्द करने के मामले पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने शुक्रवार को चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से ऐसा हुआ। पूर्व सांसद ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मेरे साथ कई कैदियों को छोड़ा गया। सिर्फ मेरी ही रिहाई क्यों रद्द की गई। यह एक सोचनीय विषय है। पंचगछिया में मां भद्रकाली दरबार में मत्था टेकने के बाद पूर्व सांसद ने कहा कि हम अपने गांव से ही न्याय यात्रा का श्रीगणेश कर रहे हैं। इसके तहत राज्य के विभिन्न इलाके में जाकर सच क्या है, ये जनता को बताऊंगा।
लोकप्रियता बहुतों को नागवार गुजरी: आनंद मोहन
पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि लगातार 16 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहने एवं बाहर निकलने के बाद भी बढ़ती लोकप्रियता बहुतों को नागवार गुजरी। इस कारण मेरे साथ धोखा हुआ। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा जात-पात, धर्म-मजहब से ऊपर उठकर कार्य किया है। सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम बगावती हैं। पूजा के बाद उन्होंने स्थानीय लोगों, समर्थकों और शुभचिंतकों से मुलाकात की। इस दौरान आगे की रणनीति को लेकर गहन विचार-विमर्श किया गया। समर्थकों से उन्होंने न्याय युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगा।
रामठाकुर स्थान परिसर में बड़ी संख्या में गांव के लोग जुटे थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन को दी गई समयपूर्व रिहाई को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने उन्हें एक माह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है।
दिवंगत आईएएस अधिकारी की पत्नी की याचिका पर फैसला
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने दिवंगत आईएएस अधिकारी की पत्नी उमा कृष्णैया की याचिका पर पू्र्व सांसद की रिहाई रद्द करने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बिहार सरकार के जेल नियमों में किए गए 10 अप्रैल, 2023 के संशोधन (नियम 481 से संबंधित अधिसूचना) को असंवैधानिक, अमान्य और निष्प्रभावी घोषित करते हुए रद्द कर दिया और 24 अप्रैल, 2023 को आनंद मोहन को समय से पहले रिहा करने के आदेश को भी निरस्त कर दिया। कोर्ट ने साफ किया है कि बिहार सरकार अपने निष्कर्षों और टिप्पणियों के अधीन समय से पहले रिहाई के लिए नई प्रक्रिया शुरू कर सकती है, लेकिन नियम 481 में संशोधन या पुनरीक्षण की कोई भी भावी प्रक्रिया आनंद मोहन के एक महीने के भीतर आत्मसमर्पण करने या हिरासत में लिए जाने से पहले शुरू नहीं की जाएगी।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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