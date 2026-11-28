जेल जाने से पहले बिहार घूमेंगे आनंद मोहन, सम्राट चौधरी के तारापुर से यात्रा निकालने का ऐलान
सुप्रीम कोर्ट से रिहाई रद्द होने और सरेंडर का आदेश के बाद आनंद मोहन बिहार में यात्रा निकालने जा रहे हैं। उन्होंने विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार के गृह क्षेत्र गयाजी और मु्ख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गृह क्षेत्र तारापुर से यात्रा निकालने का ऐलान किया है।
बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल जाने से पहले बिहार घूमेंगे। सुप्रीम कोर्ट से रिहाई रद्द होने के बाद उन्होंने यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इसकी शुरुआत वह गयाजी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गृह क्षेत्र तारापुर से करेंगे। आनंद मोहन ने शनिवार को समर्थकों के साथ बैठक में यह घोषणा की। बैठक के बाद उनके बेटे एवं जनता दल यूनाइटेड (JDU) के विधायक चेतन आनंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी दायर की जाएगी।
डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले आनंद मोहन की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रद्द कर दिया। पूर्व सांसद को एक महीने के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। आनंद मोहन को इस केस में उम्रकैद की सजा हुई थी। 14 साल जेल काटने के बाद 2023 में जेल नियमावली में बदलाव का फायदा उन्हें मिला और आनंद मोहन जेल से रिहा हो गए। शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार ने जो नियमावली में बदलाव किया था उसे भी निरस्त कर दिया।
आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ उनके बेटे चेतन आनंद ने शनिवार को पटना में समर्थकों के साथ बैठक बुलाई। इसमें आनंद मोहन और उनकी पत्नी जेडीयू सांसद लवली आनंद भी मौजूद रहीं। बैठक में आनंद मोहन ने समर्थकों से कहा कि वह बिहार में यात्रा निकालेंगे। वह विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के क्षेत्र गयाजी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के तारापुर से यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा कर लोगों को बताएंगे कि क्या चल रहा है।
न्यायपालिका सिर्फ निर्देश दे सकती है- आनंद मोहन
उन्होंने कहा, "सीएम सम्राट और स्पीकर प्रेम कुमार से आग्रह करेंगे कि आप चुप मत रहिए। यह विधायिका के कार्यक्षेत्र पर हमला और सीमाओं का उल्लंघन है। समुद्र भी अपनी मर्यादा नहीं लांघता है। लोकतंत्र में सबकी सीमा तय है। चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो। रद्द करने और निर्देश देने में भारी अंतर है।"
आनंद मोहन बोले- सरकार का संशोधन गलत तो दूसरे राज्यों में क्यों नहीं?
पूर्व सांसद आनंद मोहन ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि 2012 में भी एक कानून आया था, वो रोकने के लिए था। 2023 में एक कानून आया था, जो रिहा करने के लिए था। अगर यह रिहाई मेरे लिए होती और व्यक्तिगत रूप से आनंद मोहन के लिए कानून लाया जाता, और सरकार में हमारी इतनी पैठ थी, तो निश्चित तौर पर हमें साढ़े 16 साल जेल में नहीं रहना चाहिए था। यह कानून पहले भी आना चाहिए था।"
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सभी राज्यों में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए थी। इसी उद्देश्य से सरकार ने जेल नियमावली में संशोधन किया था। उसे रद्द कर दिया गया है। उन्होंने अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार सरकार का यह संशोधन गलत है, तो 2012 का कानून भी निरस्त होना चाहिए। अगर यह सही है, तो दूसरे प्रांतों में क्यों नहीं है? यह सिर्फ बिहार में ही क्यों ऐसा हो रहा है?
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।