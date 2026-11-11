निशांत को जननेता नहीं बनने दिया; आनंद मोहन ने JDU नेतृत्व से पूछा- एक रात में मंत्री पर कैसे तैयार हुए
पूर्व सांसद आनंद मोहन ने एक बार फिर जेडीयू नेतृत्व को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि निशात कुमार को ना जननेता बनने दिया, ना नेता बनने दिया, स्वास्थ्य मंत्री बनाकर रख दिया। हम पहले से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे थे।
बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेताओं पर एक बार फिर निशाना साधा है। नीतीश के बेटे सम्राट चौधरी सरकार में प्रमोशन की अटकलों के बीच उन्होंने कहा कि वह पहले से निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते रहे हैं, जब हमने बोला, तब तो हुआ नहीं। जेडीयू नेतृत्व को निशाने पर लेते हुए आनंद मोहन ने कहा कि निशांत को जननेता नहीं बनने दिया गया। पहले बोला कि वह सरकार में शामिल होने पर तैयार नहीं हो रहे हैं। अचानक उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। एक रात में निशांत कैसे तैयार हो गए?
राजपूत समाज से आने वाले आनंद मोहन लंबे समय से जेडीयू नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हाल ही में मोतिहारी में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने एक बार फिर निशांत को लेकर पार्टी नेतृत्व पर तंज कसा।
मीडिया के सवाल पर आनंद मोहन ने कहा, "जो नेता लोग हैं, उनसे पूछिए क्या हो रहा है। हम चाहते हैं कि (मुख्यमंत्री) बने, तब तो हुआ नहीं, अभी लोग क्या कर रहे हैं। उन्हीं से पूछिए, जो एनडीए और जेडीयू को चला रहे हैं। वो ही जवाब देंगे, हम इन सब से निरपेक्ष हैं। हमको जो बोलना था पहले ही बोल चुके हैं। ना ही उनको (निशांत को) जननेता बनने दिया, ना उनको नेता बनने दिया, स्वास्थ्य मंत्री लाकर रख दिया। कहा कि तैयार ही नहीं हो रहे हैं। अचानक रात में तैयार हो गए स्वास्थ्य मंत्री के लिए, ये तो उन लोगों से पूछिए जो कहता था तैयार ही नहीं हो रहे हैं।"
आनंद मोहन की पत्नी जेडीयू सांसद, बेटा विधायक
आनंद मोहन शिवहर से सांसद रह चुके हैं। उनकी पत्नी लवली आनंद अभी शिवहर से जेडीयू की सांसद हैं, जबकि बेटे चेतन आनंद औरंगाबाद जिले के नबीनगर से जेडीयू के विधायक हैं। आनंद मोहन बिहार में सवर्ण राजनीति का प्रमुख चेहरा रहे हैं। खासकर राजपूत समाज में उनकी खास पकड़ रही है। 80 और 90 के दशक के दौरान बिहार में हुए जातिगत संघर्ष में आनंद मोहन सवर्ण के प्रमुख बाहुबली चेहरे के रूप में उभरे थे। गोपालगंज के पूर्व डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में वह 15 साल जेल में रहे थे।
निशांत के डिप्टी सीएम बनने की अटकलें
दूसरी ओर, जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सम्राट सरकार में इकलौते डिप्टी सीएम बनने की अटकलें लग रही हैं। निशांत के बतौर स्वास्थ्य मंत्री 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है। सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं कि उन्हें सरकार में नंबर दो का पद मिल सकता है। हालांकि, पार्टी की ओर से अभी औपचारिक रूप से इस बार में कुछ नहीं कहा गया है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।