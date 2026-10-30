आनंद महिंद्रा को बिहार से न्योता; सम्राट ने हाई टी पर बुलाया, संजय झा ने कहा- मिथिला हाट आइए
उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने बिहार संग्रहालय के एशिया में नंबर वन बनने पर सराहना की तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें म्यूजियम घूमने का न्योता देकर हाई टी पर संवाद का न्योता दिया। वहीं, जेडीयू नेता संजय झा ने महिंद्रा से बिहार आकर मिथिला हाट देखने की सलाह दी है।
देश के जाने-माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने बिहार संग्रहालय के एशिया में नंबर वन बनने की सराहना की। इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत एनडीए के नेताओं ने उन्हें बिहार आने का न्योता दे दिया है। सीएम ने आनंद महिंद्रा को हाई टी (चाय-स्नैक्स) पर बुलाया और कहा कि उन्हें पटना स्थित बिहार म्यूजियम देखने का आमंत्रण दिया है। महिंद्रा ने भी कहा कि उन्हें जब भी मौका मिलेगा वह बिहार जरूर आएंगे। वहीं, जनता दल यूनाइटेड (JDU) के कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी उन्हें मधुबनी जिले में स्थित मिथिला हाट आने का न्योता दिया है।
पटना में स्थित बिहार म्यूजियम को इस साल दुनिया के 100 बेहतरीन संग्रहालयों की सूची में 9वां स्थान मिला है। वहीं, एशिया में बिहार म्यूजियम ने पहला स्थान हासिल किया है। बिहार म्यूजियम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। नीतीश ने अपने कार्यकाल में ही इस संग्रहालय की कल्पना की और उसे साकार किया। 2015 में उन्होंने इसका उद्गाटन किया था। इस म्यूजियम में कई कलाकृतियां हैं, जो प्राचीन पाटलिपुत्र और बिहार के इतिहास एवं सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं।
आनंद महिंद्रा ने बिहार संग्रहालय को सराहा, नीतीश की तारीफ की
महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बिहार म्यूजियम के एशिया में नंबर वन बनने की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसने देश के हर मौजूदा संग्रहालय और भविष्य में बनने वाले म्यूजियम के लिए एक नया और ऊंचा मानक तय कर दिया है। महिंद्रा ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने इसकी परिकल्पना की। बिहार सरकार के निरंतर प्रयास से यह सपना साकार हो सका।
सम्राट ने आनंद महिंद्रा को बिहार आने का न्योता दिया, उद्योगपति ने स्वीकार किया
एक्स प्लेटफॉर्म पर आनंद महिंद्रा के पोस्ट पर रिपोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका आभार जताया। सीएम ने कहा कि बिहार की गौरवशाली विरासत हमारी पहचान और उज्ज्वल भविष्य हमारा संकल्प है। सम्राट ने आनंद महिंद्रा को बिहार संग्रहालय भ्रमण और हाई टी पर संवाद के लिए आमंत्रित किया। साथ ही उद्योग, कृषि, तकनीक एवं पर्यटन में साझेदारी से निवेश, रोजगार और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने का न्योता भी दिया।
महिंद्रा ने भी सम्राट का आमंत्रण स्वीकार किया और कहा कि बिहार संग्रहालय को लेकर आपका गर्व और लगाव भी बहुत अच्छा लगा। जब भी बिहार आने का अवसर मिलेगा, आपके निमंत्रण का लाभ जरूर उठाऊंगा।
संजय झा ने महिंद्रा को मिथिला हाट आने का न्योता दिया
इसके बाद जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में आनंद महिंद्रा को बिहार आने का न्योता दिया। झा ने बिहार म्यूजियम की सराहना करने पर उनका आभार जताया। जेडीयू नेता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेहतरीन सोच के चलते बिहार म्यूजियम एक अनमोल रत्न की तरह है।
संजय झा ने आनंद महिंद्रा से कहा कि बिहार में ऐसे कई और रत्न मौजूद हैं। अगली बार जब आप बिहार आएं तो हमें आपको मिथिला हाट घुमाने में खुशी होगी। जेडीयू नेता ने कहा कि मिथिला हाट बहुत मनमोहक जगह है। यहां के ‘भंसा घर’ में मां सीता की धरती मिथिला के लाजवाब व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।