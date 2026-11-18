ईडी ने आनंद किशोर से लंबी पूछताछ की। इस दौरान टीम ने ठेकेदार रिशु श्री से उनके कथित संबंधों एवं नमामि गंगे के ठेकों में कथित अनियमितता को लेकर आईएएस का पक्ष जाना।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। चर्चित टेंडर घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर से लंबी पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान ईडी की टीम ने ठेकेदार रिशु श्री से उनके कथित संबंधों एवं नमामि गंगे के ठेकों में कथित अनियमितता को लेकर आईएएस का पक्ष जाना। उन्होंने कई सवालों को टाल दिया।

आनंद किशोर तीसरे समन पर बुधवार की दोपहर करीब 3:30 बजे पटना स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पक्ष रखने पहुंचे थे। इससे पहले वे अक्तूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के दूसरे सप्ताह में नोटिस के बावजूद निजी कारणों से उपस्थित नहीं हो सके थे। सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने रिशुश्री व अन्य आरोपियों के बयान और उनके पास मिले डिजिटल दस्तावेजों के आधार पर आनंद किशोर से करीब छह घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान आईएएस ने कई सवालों के जवाब दिए, जबकि कई सवाल स्पष्ट जानकारी नहीं होने का हवाला देते हुए टाल दिया।

ईडी ने पूछा कि नगर विकास एवं आवास विभाग और बुडको में तैनाती के दौरान उनके कार्यकाल में चुनिंदा परियोजनाओं के ठेके किस प्रक्रिया से निकाले गए? इन ठेकों में किन कंपनियों को काम मिला? ठेकेदार रिशु श्री या उससे जुड़ी कंपनियों को जानबूझ कर कोई लाभ पहुंचाया? इस पर आईएएस ने प्रक्रिया के तहत ठेके आवंटित किए जाने की बात कही। वाट्सएप चैट में रिशु श्री द्वारा उन्हें 'भैया' कहे जाने का उल्लेख सामने आया है। जांच एजेंसी ने इस बाबत रिशु श्री से उनके संपर्कों को लेकर भी पक्ष जाना।

मुमुक्ष चौधरी के आरोप से इनकार ईडी के हलफनामे में पूर्व नगर आयुक्त मुमुक्षु चौधरी ने आरोप लगाया था कि सीतामढ़ी नगर निगम का अतिरिक्त प्रभार दिलाने के लिए रिशु श्री ने कथित तौर पर उच्च स्तर पर 25 लाख रुपये पहुंचाए थे। डिजिटल चैट में इसको लेकर तत्कालीन डीएम से सिफारिश किए जाने का भी उल्लेख है। आनंद किशोर ने पूछताछ में इससे इंकार किया।

आनंद किशोर से ईडी ने पूछे सवाल - ठेकेदार रिशु श्री से उनकी पहली मुलाकात कब और किन परिस्थितियों में हुई?

- रिशु श्री से कितनी बार बातचीत हुई और इसका क्या उद्देश्य था?

- क्या रिशु श्री ने किसी सरकारी अधिकारी की पोस्टिंग या अतिरिक्त प्रभार के लिए उनसे संपर्क किया?

- नमामि गंगे और बुडको की किन परियोजनाओं के टेंडर में रिशु श्री की कंपनियां शामिल थीं?

- किसी खास कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तों या तकनीकी प्रक्रिया में बदलाव किया गया?

- क्या रिशु श्री या उसकी कंपनियों ने किसी अधिकारी के निजी आवास पर काम कराया था?