पटना में बेकाबू कार ने कई बाइकों को रौंदा; 4 लोग घायल, गुस्साई भीड़ ने गाड़ी तोड़ी

पटना के अटल पथ पर तेज रफ्तार कार ने कई बाइक सवारों को रौंद दिया। जिसमें कई मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोग घायल हुए हैं। जिसमें दो बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने गाड़ी में तोड़फोड़ की है। फिलहाल पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया है।

राजधानी पटना के अटल पथ पर बेकाबू कार ने कई बाइक सवारों को रौंद दिया। जिसमें कई मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों को गंभीर चोटें भी आईं है। जानकारी के मुताबिक कार और बाइक की टक्कर में 4 लोग घायल हुए हैं। जिसमें दो बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना पाटलिपुत्र थाने क्षेत्र की है। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है।

वहीं कार चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार की रफ्तार इतनी तेज थी, कि बाइक सवारों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जिसके चलते कई बाइकसवार कार की चपेट में आ गए। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम की भी कोशिश की। लेकिन पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया है।