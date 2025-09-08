An uncontrolled car rammed several bikes in Patna 4 people injured angry mob vandalized the car पटना में बेकाबू कार ने कई बाइकों को रौंदा; 4 लोग घायल, गुस्साई भीड़ ने गाड़ी तोड़ी, Bihar Hindi News - Hindustan
An uncontrolled car rammed several bikes in Patna 4 people injured angry mob vandalized the car

पटना में बेकाबू कार ने कई बाइकों को रौंदा; 4 लोग घायल, गुस्साई भीड़ ने गाड़ी तोड़ी

पटना के अटल पथ पर तेज रफ्तार कार ने कई बाइक सवारों को रौंद दिया। जिसमें कई मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोग घायल हुए हैं। जिसमें दो बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने गाड़ी में तोड़फोड़ की है। फिलहाल पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया है। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 8 Sep 2025 04:57 PM
राजधानी पटना के अटल पथ पर बेकाबू कार ने कई बाइक सवारों को रौंद दिया। जिसमें कई मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों को गंभीर चोटें भी आईं है। जानकारी के मुताबिक कार और बाइक की टक्कर में 4 लोग घायल हुए हैं। जिसमें दो बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना पाटलिपुत्र थाने क्षेत्र की है। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है।

वहीं कार चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार की रफ्तार इतनी तेज थी, कि बाइक सवारों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जिसके चलते कई बाइकसवार कार की चपेट में आ गए। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम की भी कोशिश की। लेकिन पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया है।

सड़क हादसा अटल पथ पर उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार कार ने कई बाइकों को टक्कर मार दी। जिसमें दो बच्चे भी घायल हो गए हैं। इस घटना को लेकर लोगो में गुस्सा भी है। एक बार फिर से राजधानी में सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।