बेकाबू वाहन ने दो किशोरों को कुचला, बुझ गया दो घरों का चिराग; गांव में मचा कोहराम

संक्षेप: जतन कुमार पड़ोस के अपने साथी दिलखुश के साथ नाना के घर गोसनगर जा रहा था। रास्ते में एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दोनों बुरी तरह जख्मी हो गये। बाद में दोनों ने दम तोड़ दिया।

बिहार के अररिया में एक बेकाबू गाड़ी ने दो किशोरों को कुचल दिया। दोनों की मौत से उनके गांव में कोहराम मच गया। घटना कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के हरिरा पंचायत स्थित गोसनगर गांव की है। गुरूवार सुबह अनियंत्रित वाहन की चपेट में दोनों किशोर आ गए। मृतकों में 14 वर्षीय जतन कुमार यादव पहुंसी पंचायत के बलचंदा वार्ड संख्या 7 निवासी परमानन्द यादव का बेटा था जबकि 12 वर्षीय दिलखुश इसी गांव के मो सोहराब का लाडला था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गुरूवार की सुबह करीब 8.30 बजे जतन कुमार पड़ोस के अपने साथी दिलखुश के साथ नाना के घर गोसनगर जा रहा था। रास्ते में एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दोनों बुरी तरह जख्मी हो गये। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को बेहोशी की हालत में पीएचसी कुर्साकांटा पहुंचाया। डॉक्टर डॉ ओपी पंडित ने जतन कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल दिलखुश को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। बताया गया कि बेहतर इलाज के लिए नेपाल ले जाने के क्रम में सुंदरी के निकट ही दिलखुश की भी मौत हो गयी।

एक ही गांव व एक ही वार्ड में दो बालकों की मौत से कोहराम मच हुआ है। दोनों के परिजन बदहवास दिखे। इधर घटना की सूचना मिलते ही थानेदार रोहित कुमार, दारोगा रामाशंकर गुप्ता, सब इन्सपेक्टर अभिषेक कुमार ज्योति सहित पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंच कर घटना की पूरी जानकारी ली। इसके बाद दोनो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टमम के लिए सदर अस्पताल अररिया भेजा दिया। मृतक जतन के पिता परमानन्द यादव दो माह पूर्व ही कमाने के लिए दिल्ली गए हैं। दिलखुश के पिता तीन चार दिन पूर्व कमाने के लिए हिमाचल प्रदेश चले गए। घटना की सूचना मिलते ही दोनो के पिता घर के लिए रवाना हो गए हैं।