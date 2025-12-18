Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsAn uncontrol vehicle crushed two teenagers to death chaos in village in Araria Bihar
बेकाबू वाहन ने दो किशोरों को कुचला, बुझ गया दो घरों का चिराग; गांव में मचा कोहराम

बेकाबू वाहन ने दो किशोरों को कुचला, बुझ गया दो घरों का चिराग; गांव में मचा कोहराम

संक्षेप:

जतन कुमार पड़ोस के अपने साथी दिलखुश के साथ नाना के घर गोसनगर जा रहा था। रास्ते में एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दोनों बुरी तरह जख्मी हो गये। बाद में दोनों ने दम तोड़ दिया।

Dec 18, 2025 04:07 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार के अररिया में एक बेकाबू गाड़ी ने दो किशोरों को कुचल दिया। दोनों की मौत से उनके गांव में कोहराम मच गया। घटना कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के हरिरा पंचायत स्थित गोसनगर गांव की है। गुरूवार सुबह अनियंत्रित वाहन की चपेट में दोनों किशोर आ गए। मृतकों में 14 वर्षीय जतन कुमार यादव पहुंसी पंचायत के बलचंदा वार्ड संख्या 7 निवासी परमानन्द यादव का बेटा था जबकि 12 वर्षीय दिलखुश इसी गांव के मो सोहराब का लाडला था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गुरूवार की सुबह करीब 8.30 बजे जतन कुमार पड़ोस के अपने साथी दिलखुश के साथ नाना के घर गोसनगर जा रहा था। रास्ते में एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दोनों बुरी तरह जख्मी हो गये। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को बेहोशी की हालत में पीएचसी कुर्साकांटा पहुंचाया। डॉक्टर डॉ ओपी पंडित ने जतन कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल दिलखुश को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। बताया गया कि बेहतर इलाज के लिए नेपाल ले जाने के क्रम में सुंदरी के निकट ही दिलखुश की भी मौत हो गयी।

एक ही गांव व एक ही वार्ड में दो बालकों की मौत से कोहराम मच हुआ है। दोनों के परिजन बदहवास दिखे। इधर घटना की सूचना मिलते ही थानेदार रोहित कुमार, दारोगा रामाशंकर गुप्ता, सब इन्सपेक्टर अभिषेक कुमार ज्योति सहित पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंच कर घटना की पूरी जानकारी ली। इसके बाद दोनो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टमम के लिए सदर अस्पताल अररिया भेजा दिया। मृतक जतन के पिता परमानन्द यादव दो माह पूर्व ही कमाने के लिए दिल्ली गए हैं। दिलखुश के पिता तीन चार दिन पूर्व कमाने के लिए हिमाचल प्रदेश चले गए। घटना की सूचना मिलते ही दोनो के पिता घर के लिए रवाना हो गए हैं।

घटना के बाद जतन की मां ममता देवी व दिलखुश की मां हुमेरा खातून की चित्कार से माहौल गमगीन हो गया। गांव में मातम पसरा है। इधर कुर्साकांटा थानेदार रोहित कुमार ने बताया कि दो बच्चे की मौत हो गई है। पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल अररिया भेजा गया है। मृतक के परिजनों से आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।