बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार 3 दोस्तों को रौंदा, 2 की मौत पर कोहराम; दर्दनाक हादसा कहां?

कैमूर में ट्रैक्टर ने बाइक सवार तीन युवकों को रौंद दिया। उनमें से दो की मौत हो गई। सीमेंट लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की सीधी हो गई।

Bihar Accident: बिहार के कैमूर में बेकाबू ट्रैक्टर ने एक बाइक को रौंद दिया जिसपर तीन युवक सवार थे। इनमें से दो की मौत हो गई और एक का गंभीर हालत में इलाज किया जा रहा है। घटना कुढ़नी थाना क्षेत्र के चंडेश चौक की है। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तीनों लड़के दोस्त थे और एक रिश्तेदार के घर जा रहे थे।

जानकारी के मुताबिक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार तीन युवकों को रौंद दिया। उनमें से दो की मौत हो गई। सीमेंट लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की सीधी हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान सदर अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए। घटना की की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

मृतकों की पहचान रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र के एकौनी गांव निवासी श्रीनिवास राम के 16 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार तथा कुदरा थाना क्षेत्र के सलथुआं गांव निवासी चंद्रभूषण राम के 18 वर्षीय पुत्र दीपक राम के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराकर परिजनों को सौंप दिया।

जानकारी के अनुसार, गोलू और दीपक बाइक से अपने रिश्तेदार के यहां सलथुआं जा रहे थे। इसी दौरान चंडेश चौक के पास सामने से आ रहे सीमेंट लदे ट्रैक्टर से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। हादसे में गोलू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दीपक को इलाज के लिए सदर अस्पताल भभुआ भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही कुढ़नी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। थाना प्रभारी आनंद कुमार ने बताया कि दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर और उसके चालक को पकड़ लिया गया है। वाहन को जब्त कर उसके दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में ट्रैक्टर मोहनियां क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।