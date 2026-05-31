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बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार 3 दोस्तों को रौंदा, 2 की मौत पर कोहराम; दर्दनाक हादसा कहां?

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कैमूर
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कैमूर में ट्रैक्टर ने बाइक सवार तीन युवकों को रौंद दिया। उनमें से दो की मौत हो गई। सीमेंट लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की सीधी हो गई।

बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार 3 दोस्तों को रौंदा, 2 की मौत पर कोहराम; दर्दनाक हादसा कहां?

Bihar Accident: बिहार के कैमूर में बेकाबू ट्रैक्टर ने एक बाइक को रौंद दिया जिसपर तीन युवक सवार थे। इनमें से दो की मौत हो गई और एक का गंभीर हालत में इलाज किया जा रहा है। घटना कुढ़नी थाना क्षेत्र के चंडेश चौक की है। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तीनों लड़के दोस्त थे और एक रिश्तेदार के घर जा रहे थे।

जानकारी के मुताबिक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार तीन युवकों को रौंद दिया। उनमें से दो की मौत हो गई। सीमेंट लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की सीधी हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान सदर अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए। घटना की की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

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मृतकों की पहचान रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र के एकौनी गांव निवासी श्रीनिवास राम के 16 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार तथा कुदरा थाना क्षेत्र के सलथुआं गांव निवासी चंद्रभूषण राम के 18 वर्षीय पुत्र दीपक राम के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराकर परिजनों को सौंप दिया।

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जानकारी के अनुसार, गोलू और दीपक बाइक से अपने रिश्तेदार के यहां सलथुआं जा रहे थे। इसी दौरान चंडेश चौक के पास सामने से आ रहे सीमेंट लदे ट्रैक्टर से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। हादसे में गोलू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दीपक को इलाज के लिए सदर अस्पताल भभुआ भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही कुढ़नी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। थाना प्रभारी आनंद कुमार ने बताया कि दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर और उसके चालक को पकड़ लिया गया है। वाहन को जब्त कर उसके दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में ट्रैक्टर मोहनियां क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

(नुआंव से धनंजय सिंह)

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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