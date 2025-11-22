Hindustan Hindi News
बिहार चुनाव की ड्यूटी में आए ITBP जवान ने खुद को गोली से उड़ाया, सुसाइड की वजह क्या?

बिहार चुनाव की ड्यूटी में आए ITBP जवान ने खुद को गोली से उड़ाया, सुसाइड की वजह क्या?

संक्षेप:

बताया जा रहा है कि आईटीबीपी जवान गौतम कुमार चुनाव खत्म होने के बाद अन्य जवानों के साथ स्कूल में ही ठहरा हुआ था। शनिवार की दोपहर 2 बजे हथियार के साथ जवान स्कूल की छत पर गया। वहां खुद ही सिर में गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनकर उसके साथी दौड़कर छत पर पहुंचे। यहां वह मृत पड़ा मिला

Sat, 22 Nov 2025 10:22 PMsandeep हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, श्रीनगर (बेतिया)
बेतिया जिले के बैरिया प्रखंड के श्रीनगर थाना क्षेत्र के कोहड़ा इंटरस्तरीय स्कूल में विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर आये आईटीबीपी के जवान ने शनिवार दोपहर सिर में गोली मार ली। उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। सूचना पर थानाध्यक्ष अमित कुमार पाल, एसडीपीओ रजनीशकांत प्रियदर्शी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। एसडीपीओ ने बताया कि जवान झारखंड के धनबाद जिले के चिरकुंडा का गौतम कुमार यादव (33) था। उसके परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेजा गया है। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है।

जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव की ड्यूटी को लेकर बीते सात नवंबर को टीम के साथ झारखंड के आईटीबीपी जवान गौतम कुमार यादव बैरिया के कोहड़ा इंटरस्तरीय स्कूल में टीम के साथ पहुंचा था। चुनाव खत्म होने के बाद अन्य जवानों के साथ गौतम स्कूल में ही ठहरा हुआ था। रविवार को जवानों को यहां से रवाना होना था। इसी बीच शनिवार की दोपहर दो बजे हथियार के साथ जवान स्कूल की छत पर गया। वहां खुद ही सिर में गोली मार ली। खून से लथपथ जवान वहीं ढेर हो गया। गोली चलने की आवाज सुनकर उसके साथी दौड़कर छत पर पहुंचे। यहां वह मृत पड़ा मिला।

इसकी सूचना थाने को दी गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। एसडीपीओ ने वहां जवानों समेत अन्य बात की और घटना की जानकारी ली। हालांकि घटना के कारणों की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। परिजनों के पहुंचने पर आत्महत्या के कारणों का पता चल सकेगा।

