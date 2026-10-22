देश विरोधी, खतनाक गठजोर... राहुल गांधी पर क्यों भड़के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी?
संजय सरावगी ने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की देश विरोधी और खतरनाक अंतरराष्ट्रीय देश विरोधी गठजोर का पर्दाफाश होने वाला है। यह गठजोर भारत की संप्रभूता को निगल जाना चाहता है। देश की 140 करोड़ जनता ने राहुल गांधी को बार बार नकार दिया है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) ने तीखा हमला किया है। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आरोप लगाया है कि देश की 140 करोड़ जनता ने जब उन्हें नकार दिया है तो विदेशी ताकतों के साथ गठजोर बनाकर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने INDIA गठबंधन के 1 नवम्बर के प्रदर्शन पर सवाल उठाया है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी कांग्रेस नेता पर प्रहार किया है।
संजय सरावगी ने मीडिया को दिए बयान में कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की देश विरोधी और खतरनाक अंतरराष्ट्रीय देश विरोधी गठजोर का पर्दाफाश होने वाला है। यह गठजोर भारत की संप्रभूता को निगल जाना चाहता है। देश की 140 करोड़ जनता ने राहुल गांधी को बार बार नकार दिया है तो अब वे जॉर्ज सोरेस और भारत विरोधी विदेशी टूलकीट के दम पर देश में अराजकता, आगजनी और रिजीम चेंज की पटकथा लिख रहे हैं। आने वाले एक नवम्बर को उनका तथाकथित प्रदर्शन इसी का एक हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनकी टीम देश को अस्थिर करना चाहते हैं। लेकिन, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी होने नहीं देगी।
राहुल गांधी को जवाब देना होगा?
संजय सरावगी ने पूछा कि राहुल गांधी विदेश जाकर किन ताकतों के आगे भारत के लोकतंत्र की सुपारी देकर आए हैं। इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा क्योंकि जनता जवाब मांग रहा है। विदेशी टुकड़ों पर पलने वालों के दम पर भारत के जनादेश को चुनौती देने का दुस्साहस कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे।
1 नवम्बर को रामलीला मैदान मैं रैली
दरअसल आगामी एक नवम्बर को राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की ओर से दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली का ऐलान किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से वोटरों के नाम काटे जाने के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है। सीईसी पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की जा रही है।
क्या बोले जदयू प्रवक्ता?
इधर, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह ने भी राहुल गांधी पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि हाल के दिनों में राहुल गांधी का अवसरवादी राजनैतिक चरित्र उभर कर सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में वे जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। जनता की उम्मीदों पर वे खड़े नहीं उतर रहे हैं। स्वस्थ लोकतंत्र को भाव को राहुल गांधी खंडित करते हुए दिख रहे हैं। राहुल जी के आचरण से सभी लोग निराश हैं। इतनी बात तो तय है कि भारत विरोधी शक्तियों को जनता ने कभी प्रश्रय नहीं दिया। आजादी हमें काफी कुर्बानी के बाद मिली है। इसके साथ कोई खेल देश की जनता नहीं होने देगी।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें