देश विरोधी, खतनाक गठजोर... राहुल गांधी पर क्यों भड़के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी?

संजय सरावगी ने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की देश विरोधी और खतरनाक अंतरराष्ट्रीय देश विरोधी गठजोर का पर्दाफाश होने वाला है। यह गठजोर भारत की संप्रभूता को निगल जाना चाहता है। देश की 140 करोड़ जनता ने राहुल गांधी को बार बार नकार दिया है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) ने तीखा हमला किया है। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आरोप लगाया है कि देश की 140 करोड़ जनता ने जब उन्हें नकार दिया है तो विदेशी ताकतों के साथ गठजोर बनाकर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने INDIA गठबंधन के 1 नवम्बर के प्रदर्शन पर सवाल उठाया है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी कांग्रेस नेता पर प्रहार किया है।

संजय सरावगी ने मीडिया को दिए बयान में कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की देश विरोधी और खतरनाक अंतरराष्ट्रीय देश विरोधी गठजोर का पर्दाफाश होने वाला है। यह गठजोर भारत की संप्रभूता को निगल जाना चाहता है। देश की 140 करोड़ जनता ने राहुल गांधी को बार बार नकार दिया है तो अब वे जॉर्ज सोरेस और भारत विरोधी विदेशी टूलकीट के दम पर देश में अराजकता, आगजनी और रिजीम चेंज की पटकथा लिख रहे हैं। आने वाले एक नवम्बर को उनका तथाकथित प्रदर्शन इसी का एक हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनकी टीम देश को अस्थिर करना चाहते हैं। लेकिन, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी होने नहीं देगी।

राहुल गांधी को जवाब देना होगा?

संजय सरावगी ने पूछा कि राहुल गांधी विदेश जाकर किन ताकतों के आगे भारत के लोकतंत्र की सुपारी देकर आए हैं। इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा क्योंकि जनता जवाब मांग रहा है। विदेशी टुकड़ों पर पलने वालों के दम पर भारत के जनादेश को चुनौती देने का दुस्साहस कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे।

1 नवम्बर को रामलीला मैदान मैं रैली

दरअसल आगामी एक नवम्बर को राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की ओर से दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली का ऐलान किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से वोटरों के नाम काटे जाने के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है। सीईसी पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की जा रही है।

क्या बोले जदयू प्रवक्ता?