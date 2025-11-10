8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, रोटावेटर में फंसकर कई टुकड़े हुए; गजब का बेरहम निकला ड्राइवर

संक्षेप: खेत में बच्चे के शरीर का एक हिस्सा मिला। इसके बाद खेत की दोबारा तलाशी ली गई। जहां उसके शरीर के अन्य हिस्से भी बरामद हुए। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है।

बिहार के सीतामढ़ी नगर पंचायत बेलसंड के वार्ड-7 में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खेत जोतते समय ट्रैक्टर की चपेट में आने से आठ वर्षीय बालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रमना बाजार निवासी मो.तस्लीम के पौत्र रेहान के रूप में की गई है। वह ट्रैक्टर पर ही बैठा था। ड्राइवर बच्चे की लाश के टुकड़ों को खेत में दफन कर फरार हो गया।

जानकारी के मुताबिक मो.तस्लीम ने अपने आम के बगीचे के पास स्थित खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर चालक छोटे उर्फ मुमताज और उसके भतीजे मो.खालिद रजा को शनिवार को बुलाया था। खेत जोतने के दौरान रेहान ट्रैक्टर पर सवार था। इसी दौरान वह रोटावेटर में फंस गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक घबराकर खेत को समतल कर वहां से फरार हो गया, बच्चे का शव भी मिट्टी में दब गया। रात तक जब रेहान घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोज शुरू की।

अगले दिन घर के सामने वाले खेत में बच्चे के शरीर का एक हिस्सा मिला। इसके बाद खेत की दोबारा तलाशी ली गई। जहां उसके शरीर के अन्य हिस्से भी बरामद हुए। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। घटना की खबर मिलते ही बेलसंड थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चे की दादी मोमिना खातून ने ट्रैक्टर चालक छोटे उर्फ मुमताज और उसके भतीजे मो. खालिद रजा पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।