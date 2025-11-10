Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsAn 8 year boy dies painful death in Sitamarhi Bihar crushed into pieces trapped in rotavator
8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, रोटावेटर में फंसकर कई टुकड़े हुए; गजब का बेरहम निकला ड्राइवर

8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, रोटावेटर में फंसकर कई टुकड़े हुए; गजब का बेरहम निकला ड्राइवर

संक्षेप: खेत में बच्चे के शरीर का एक हिस्सा मिला। इसके बाद खेत की दोबारा तलाशी ली गई। जहां उसके शरीर के अन्य हिस्से भी बरामद हुए। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।  मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है।

Mon, 10 Nov 2025 10:18 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के सीतामढ़ी नगर पंचायत बेलसंड के वार्ड-7 में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खेत जोतते समय ट्रैक्टर की चपेट में आने से आठ वर्षीय बालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रमना बाजार निवासी मो.तस्लीम के पौत्र रेहान के रूप में की गई है। वह ट्रैक्टर पर ही बैठा था। ड्राइवर बच्चे की लाश के टुकड़ों को खेत में दफन कर फरार हो गया।

जानकारी के मुताबिक मो.तस्लीम ने अपने आम के बगीचे के पास स्थित खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर चालक छोटे उर्फ मुमताज और उसके भतीजे मो.खालिद रजा को शनिवार को बुलाया था। खेत जोतने के दौरान रेहान ट्रैक्टर पर सवार था। इसी दौरान वह रोटावेटर में फंस गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक घबराकर खेत को समतल कर वहां से फरार हो गया, बच्चे का शव भी मिट्टी में दब गया। रात तक जब रेहान घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोज शुरू की।

अगले दिन घर के सामने वाले खेत में बच्चे के शरीर का एक हिस्सा मिला। इसके बाद खेत की दोबारा तलाशी ली गई। जहां उसके शरीर के अन्य हिस्से भी बरामद हुए। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। घटना की खबर मिलते ही बेलसंड थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चे की दादी मोमिना खातून ने ट्रैक्टर चालक छोटे उर्फ मुमताज और उसके भतीजे मो. खालिद रजा पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।

इस मामले में थानाध्यक्ष पुलिस इंस्पेक्टर सुशील कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी मो. खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस दर्दनाक घटना से गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजन बच्चे की मौत से बदहवास हैं। प्रशासन से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
