सहरसा-अमृतसर अमृत भारत ट्रेन हफ्ते में कितने दिन चलेगी, सीतामढ़ी भी ठहराव
रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 20 सितंबर से छेहरटा (अमृतसर) और सहरसा के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन 15 सितंबर को इसका उद्घाटन किया था। यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन चलेगी। समस्तीपुर रेल मंडल के सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 सितंबर 2025 से छेहरटा से तथा 22 सितंबर 2025 से सहरसा से नियमित सेवा शुरू होगी। यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन चलेगी।14628 छेहरटा-सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस: हर शनिवार छेहरटा से प्रस्थान। 14627 सहरसा-छेहरटा अमृत भारत एक्सप्रेस: हर सोमवार सहरसा से प्रस्थान होगा।
सीतामढ़ी में भी ठहराव
इस नई ट्रेन का ठहराव सीतामढ़ी स्टेशन पर भी निर्धारित किया गया है। नई ट्रेन शनिवार को छेहरटा से चलकर यह ट्रेन सोमवार सुबह 04:28 बजे सीतामढ़ी पहुंचेगी। वहीं, सोमवार को सहरसा से चलने वाली यह ट्रेन रात 19:00 बजे सीतामढ़ी पहुंचेगी। इस ट्रेन से सीतामढ़ी से अमृतसर और पंजाब क्षेत्र तक की यात्रा आसान हो जाएगी। लंबे समय से यहां के लोगों की मांग थी कि सीतामढ़ी होकर एक सीधी लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए।
ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, दिव्यांगजन-अनुकूल शौचालय, फायर डिटेक्शन सिस्टम और एयर स्प्रिंग बॉडी जैसी सुविधाएं होंगी। सीतामढ़ी स्टेशन पर इसके ठहराव से यात्रियों को पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों तक आसान व सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।