अमृत भारत ट्रेन गया से कितने बजे चलेगी, नई दिल्ली कब पहुंचेगी; किस-किस दिन परिचालन

ट्रेन गया से शाम साढ़े चार बजे खुलेगी। सासाराम शाम 5.44 में पहुंचेगी 5.46 में खुलेगी। अगले दिन दोपहर 12 बजे दिल्ली पहुंचेगी। जबकि दिल्ली 29 अगस्त को दो बजे दोपहर खुलेगी और अगले दिन सुबह सासाराम 7.7 बजे पहुंचेगी और 7.9 बजे गया के लिए खुल जाएगी

गया-नई दिल्ली अमृत भारत ट्रेन का संचालन शुरू होने के बाद यात्रियों को कई सुविधाएं मिलेंगी। अमृत भारत ट्रेन बिहार के दो प्रमुख स्टेशनों सासाराम और डेहरी-ऑन-सोन में भी रुकेगी। जिससे जिले के लोगों को दिल्ली यात्रा में सुविधा होगी। रेलवे द्वारा मंगलवार को दी गई जानकारी के अनुसार स्पेशल ट्रेन का संचालन 22 अगस्त को किया जाएगा। जिसे पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा कर रवाना करेंगे। ट्रेन 10.50 में गया से रवाना होगी। 12.10 में डेहरी ऑन सोन पहुंचेगी। 12.15 में डेहरी से रवाना होगी।

12.35 में सासाराम पहुंचेगी और 12.40 में रवाना होगी। पीएम नरेंद्र मोदी आगामी 22 अगस्त को गयाजी आ रहे हैं, जहां वो कई योजनाओं की सौगात देंगे। जिसमें दो नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जिसमें गया-दिल्ली अमृत भारत ट्रेन भी शामिल है। जबकि ट्रेन का नियमित संचालन 28 अगस्त गुरुवार को गया से शुरू होगा। रेलवे बोर्ड के निदेशक कोचिंग संजय आर नीलम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गया से रविवार और गुरूवार को खुलेगी। जबकि दिल्ली से सोमवार और शुक्रवार को खुलेगी। गया से खुलने के बाद ट्रेन अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी-ऑन-सोन, सासाराम, भभुआ रोड, डीडीयू जंक्शन, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी, टुंडला, गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जाएगी।