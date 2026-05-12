मिथिला-सीमांचल को अमृत भारत की सौगात; टाइम-टेबल, स्टॉपेज जान लीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा

रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार, ट्रेन संख्या 14664/14663 अमृतसर-न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस सप्ताह में एक दिन चलाई जाएगी। अमृतसर से यह ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को दोपहर 12:45 बजे प्रस्थान करेगी और शनिवार तड़के 04:15 बजे न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी।

Indian Railway News: मिथिला और सीमांचल के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेल ने इस क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है रेलवे बोर्ड ने न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर के बीच एक नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने की आधिकारिक स्वीकृति दे दी है। यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और इलाके के लोगों को पंजाब तक सीधा संपर्क प्रदान करेगी। रेलवे बोर्ड के इस फैसले से सीमांचल और मिथिला में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इस ट्रेन के परिचालन से व्यापार और टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलेगा।

रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार, ट्रेन संख्या 14664/14663 अमृतसर-न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस सप्ताह में एक दिन चलाई जाएगी। अमृतसर से यह ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को दोपहर 12:45 बजे प्रस्थान करेगी और शनिवार तड़के 04:15 बजे न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी। न्यू जलपाईगुड़ी से वापसी में यह ट्रेन प्रत्येक शनिवार को सुबह 08:00 बजे प्रस्थान करेगी और सोमवार तड़के 02:20 बजे अमृतसर पहुंचेगी।

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव यह ट्रेन झंझारपुर, राघोपुर और फारबिसगंज के रास्ते चलेगी। रूट में कई महत्वपूर्ण स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिनमें लुधियाना, अंबाला कैंट, सहारनपुर, मुरादाबाद, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, शीशो, सकरी, झंझारपुर, निर्मली, सरायगढ़, राघोपुर, ललितग्राम, नरपतगंज, फारबिसगंज और अररिया जैसे स्टेशन प्रमुख हैं।

नवनिर्मित रेलखंड का होगा उपयोग यह ट्रेन न केवल पुराने रूट, बल्कि ललितग्राम बायपास और अररिया-गलगलिया नवनिर्मित रेलखंड होकर गुजरेगी। इस रेलखंड के चालू होने और इस पर अमृत भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन की शुरुआत होने से सीमांचल और उत्तर बिहार के व्यापारिक और सामाजिक रिश्तों को मजबूती मिलेगी। इस क्षेत्र के कारोबारियों ने रेलवे को इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया है।

अमृत भारत एक्सप्रेस अपनी तेज रफ्तार और आधुनिक कोच (पुश-पुल तकनीक) के लिए जानी जाती है। इसके चलने से अमृतसर जाने वाले श्रमिकों, पर्यटकों और व्यापारियों को काफी सहूलियत होगी। पूर्व मध्य रेलवे के डीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि रेलवे जल्द ही इसके नियमित परिचालन की तारीख घोषित करेगा।

बिहार में ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा साधन है। रेलवे ना सिर्फ राज्य को देश भर से जोड़ता है बल्कि, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक समृद्धि में बड़ी भूमिका निभाता है। अमृत भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन से भौगोलिक के साथ दिलों की दूरियां भी कम हो जाती हैं क्योंकि, आपस में मिलने जुलने के अवसर बढ़ जाते हैं।