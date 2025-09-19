Amrit Bharat Express train will start from Saharsa via Jhanjharpur on September 22, know fare 22 सितंबर को सहरसा से झंझारपुर होकर शुरू होगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जानें किराया, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsAmrit Bharat Express train will start from Saharsa via Jhanjharpur on September 22, know fare

22 सितंबर को सहरसा से झंझारपुर होकर शुरू होगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जानें किराया

सहरसा से अमृतसर के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित संचालन 22 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इसकी टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। यह ट्रेन सहरसा से झंझारपुर, सीतामढ़ी होकर अमृतसर तक जाएगी।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, झंझारपुर (मधुबनी)Fri, 19 Sep 2025 02:47 PM
share Share
Follow Us on
22 सितंबर को सहरसा से झंझारपुर होकर शुरू होगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जानें किराया

अब उत्तर बिहार से पंजाब के अमृतसर जाना और भी आसान और सस्ता हो गया है। भारतीय रेलवे ने आधुनिक सुविधाओं से लैस अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की नियमित सेवा की शुरुआत को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह ट्रेन सहरसा से साप्ताहिक संचालित की जाएगी। यह मधुबनी जिले के झंझारपुर जंक्शन से होकर भी गुजरेगी। इस ट्रेन में स्लीपर क्लास का किराया 720 रुपये तय किया गया है। इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है।

14628 नंबर वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन 20 सितंबर को रात 10:20 बजे छेहरटा (अमृतसर) से झंझारपुर होते हुए सहरसा के लिए रवाना करेगी। यही रैक ट्रेन नंबर 14627 बनकर 22 सितंबर, सोमवार दोपहर एक बजे सहरसा से अपनी नियमित यात्रा शुरू करेगी। यह साप्ताहिक ट्रेन है और झंझारपुर जंक्शन पर इसका आगमन दोपहर बाद 3:30 बजे होगा। सोमवार की पूरी रात और मंगलवार को दिन-रात विभिन्न स्टेशनों से होते हुए यह ट्रेन बुधवार को अहले सुबह 3:20 बजे अमृतसर के छेहरटा स्टेशन पहुंचेगी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली से पूर्वी बिहार तक चलेगी अमृत भारत ट्रेन, रेलवे ने टाइम टेबल जारी किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 15 सितंबर को इस ट्रेन का उद्घाटन किया था और अब इसका नियमित संचालन शुरू किया जा रहा है। यह ट्रेन कई महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिनमें अमृतसर, जालंधर सिटी, मुरादाबाद, गोरखपुर, रक्सौल और सीतामढ़ी शामिल हैं। इस नई सुविधा से झंझारपुर और आसपास के लोगों को उत्तर भारत की यात्रा करने में काफी सहूलियत मिलेगी।