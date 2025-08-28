अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिहार के इन 8 स्टेशनों से चलेगी, 16 बोगियों का होगा रैक

इन ट्रेनों को इंदौर, सूरत, आनंद विहार, कोलकाता, हावड़ा, बेंगलुरू सहित देश के अन्य महानगरों के बीच चलाने की योजना है। इससे रेल ट्रैफिक आसान हो जाएगा। यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। ट्रेन में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी।

बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गया, पूर्णिया, दानापुर सहित आठ स्टेशनों से अमृत भारत ट्रेनें चलेंगी। इसकी प्रक्रिया अंतिम दौर में है। रैक भी तैयार है। परिचालन के समय और मार्ग को लेकर एनओसी की प्रक्रिया चल रही है। एनओसी की प्रक्रिया पूरी होते ही समय सारिणी जारी कर दी जाएगी।

पूमरे के एक अधिकारी ने बताया कि इसकी योजना रेलवे बोर्ड के स्तर पर शुरू हो गयी है। एक जोन से दूसरे जोन के बीच एनओसी की प्रक्रिया चल रही है। इन ट्रेनों का रैक 16 बोगियों का होगा। इसमें आठ स्लीपर और आठ जेनरल बोगियां होंगी।

इन ट्रेनों को इंदौर, सूरत, आनंद विहार, कोलकाता, हावड़ा, बेंगलुरू सहित देश के अन्य महानगरों के बीच चलाने की योजना है। इससे रेल ट्रैफिक आसान हो जाएगा। यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। ट्रेन में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी।