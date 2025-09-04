दिल्ली से पूर्वी बिहार तक चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, छठ स्पेशल ट्रेन का टाइम टेबल जारी

दिल्ली से पूर्वी बिहार के भागलपुर तक नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने जा रही है। 24 सितंबर से इस ट्रेन को छठ-दिवाली स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। दिल्ली-भागलपुर अमृत भारत गया, जमालपुर, नवादा समेत कई शहरों से होकर गुजरेगी।

देश की राजधानी दिल्ली से पूर्वी बिहार के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने जा रही है। इसे दिवाली-छठ पूजा स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। दिल्ली से भागलपुर के बीच चलने वाली इस ट्रन का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इस ट्रेन का संचालन 23 सितंबर से 26 नवंबर तक किया जाएग। छठ-दिवाली स्पेशल अमृत भारत एक्सप्रेस दिल्ली से जमालपुर, शेखपुरा, नवादा, गयाजी होकर भागलपुर तक साप्ताहिक चलाई जाएगी। इसकी कुल 10 ट्रिप होंगी। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर इसकी टिकट बुकिंग शुरू हो गई है।

ट्रेन नंबर 04064 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन 23 सितंबर से हर मंगलवार को सुबह 11 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। अलीगढ़, टुंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज, डीडीयू, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, रफीगंज होते हुए अगले दिन सुबह 4 बजे गयाजी पहुंचेगी। यहां से तिलैया, नवादा, वारसलिगंज शेखपुरा, किऊल, अभयपुर, जमालपुर और सुल्तानगंज होकर सुबह 10.30 बजे भागलपुर पहुंचेगी।

भागलपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 04063 अमृत भारत एक्सप्रेस 24 सितंबर को हर बुधवार को दोपहर 1.40 बजे खुलेगी। रात में 9.15 बजे गया जंक्शन होकर अगले दिन शाम साढ़े 3 बजे दिल्ली पहुंचेगी।