गयाजी से नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी, पीएम 22 को रवाना करेंगे

गयाजी से नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में दो दिन चलाई जाएगी। रेलवे ने इसका टाइम टेबल जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 22 अगस्त को इस ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

बिहार के गयाजी से नई दिल्ली के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में दो दिन चलाई जाएगी। रेलवे ने इस ट्रेन का निर्धारित टाइम टेबल जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। पीएम मोदी की इस दिन बोधगया के मगध विश्वविद्यालय परिसर में जनसभा है। वे यहां से बिहार की कई परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे।

रेल सूत्रों के अनुसार, 13697 गया-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस गया जंक्शन से हर रविवार और गुरुवार को शाम 4:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 12 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वहीं, 13698 नई दिल्ली-गया अमृत भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात 8:55 बजे खुलेगी और अगले दिन दोपहर 2 बजे गया जंक्शन पहुंचेगी। ट्रेन रास्ते में अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, डीडीयू, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी, टूंडला और गाजियाबाद स्टेशनों पर रुकेगी।

गया जंक्शन पर सीनियर डीसीएम राजीव रंजन ने बताया कि 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोधगया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को रवाना करेंगे। इस अवसर पर रेलवे की ओर से गया जंक्शन पर भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जाएगा और स्थल का निरीक्षण कर सभा स्थल तैयार किया जा चुका है।