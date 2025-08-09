दिल्ली के लिए 10 अगस्त से हर रविवार चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, सीतामढ़ी से किराया 585 रुपये

बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए 10 अगस्त से हर रविवार को अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। दोनों शहरों के बीच स्लीपर का किराया 585 रुपये है। अमित शाह ने शुक्रवार को इस ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई थी।

बिहार के सीतामढ़ी और दिल्ली के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। सीतामढ़ी से 10 अगस्त से हर रविवार को यह ट्रेन दिल्ली के लिए चलेगी। इसमें सभी गैर-वातानुकूलित स्लीपर कोच हैं। सीतामढ़ी से दिल्ली का किराया 585 रुपये है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से सीतामढ़ी के लिए यह ट्रेन हर शनिवार को चलाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पुनौरा धाम में मां सीता के भव्य मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान नई अमृत भारत एक्सप्रेस को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।

सीतामढ़ी-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का पूरा टाइम टेबल ट्रेन नंबर 14048 दिल्ली-सीतामढ़ी अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक शनिवार को दिल्ली से दोपहर 2 बजे खुलेगी। यह ट्रेन दिल्ली से गाजियाबाद, टुंडला, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, कप्तानगंज, सिसिवा बाजार, बगहा, नरकटियागंज, सिकटा, रक्सौल, बैरगनिया स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन सुबह 10.45 बजे सीतामढ़ी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 14047 सीतामढ़ी-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक रविवार को सीतामढ़ी से रात 10.15 बजे खुलेगी और अगले दिन रात 10.40 बजे दिल्ली पहुंचेगी।

सीतामढ़ी से दिल्ली जाते समय साढ़े 3 घंटे ज्यादा समय नई अमृत भारत एक्सप्रेस में दिल्ली से सीतामढ़ी के बीच का सफर 20 घंटे 45 मिनट में तय होगा। वहीं, इसी ट्रेन से सीतामढ़ी से दिल्ली जाने में 24 घंटे 25 मिनट का समय लगेगा। यानी लगभग साढ़े तीन घंटे का समय ज्यादा लगेगा। इस रूट पर सप्ताह में दो दिन दरभंगा से आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस पहले से चल रही है। उसमें भी सीतामढ़ी से दिल्ली जाने में साढ़े 20 घंटे का समय ही लगता है।

बिहार को मिली छठी अमृत भारत एक्सप्रेस भारतीय रेल की ओर से बिहार को मिलने वाली यह छठी अमृत भारत एक्स्प्रेस ट्रेन है। इससे पहले दरभंगा से आनंद विहार दिल्ली, सहरसा से मुंबई, पटना से नई दिल्ली, मोतिहारी से आनंद विहार , दरभंगा से लखनऊ और मालदा टाउन से लखनऊ वाया भागलपुर, गया, सासाराम अमृत भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

अमृत भारत ट्रेन की खासियत अमृत भारत एक्सप्रेस 2.0 ट्रेन के कोच में फोल्डेबल स्नैक्स टेबल, मोबाइल होल्डर, फोल्डेबल बॉटल होल्डर जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इनमें हवाई जहाज की तर्ज पर रेडियम एलिमिनेटेड फ्लोरिंग स्ट्रिप, एयर स्प्रिंग बॉडी जैसी सुविधाएं हैं, जिससे सफर आरामदायक होता है। इस ट्रेन के शौचालय में इलेक्ट्रो न्यूमेटिक फ्लशिंग प्रणाली, ऑटोमेटिक सॉप डिस्पेंसर और एरोसॉल आधारित फायर सप्रेशन सिस्टम लगाया गया है, जिससे स्वच्छता रहेगी।