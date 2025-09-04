Amnour Assembly seat NDA is blessed even in tradition of changing parties अमनौर विधानसभा सीट: पाला बदल के रिवाज में भी अब तक एनडीए को आशीर्वाद, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsAmnour Assembly seat NDA is blessed even in tradition of changing parties

अमनौर विधानसभा सीट: पाला बदल के रिवाज में भी अब तक एनडीए को आशीर्वाद

बिहार की अमनौर विधानसभा सीट पर अब तक 3 चुनाव हुए। तीनों में एनडीए ने बाजी मारी है। इस सीट पर छपरा से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी का प्रभाव माना जाता है। नीतीश सरकार में मंत्री कृष्ण कुमार मंटू अमनौर से विधायक हैं।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, सच्चिदानंद ओझा, मढौरा (छपरा)Thu, 4 Sep 2025 04:52 PM
गंडक, मही और डबरा नदियों से घिरे बिहार के सारण जिले के अमनौर विधानसभा क्षेत्र की जमीन भले ही उपजाऊ है, पर यहां सियासी मैदान थोड़ा जटिल है। यह सीट 2008 के परिसीमन में अस्तित्व में आई और अब तक तीन बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। तीनों चुनावों में हर बार अलग-अलग समीकरणों के आधार पर एनडीए ने बाजी मारी। चुनावी दंगल में उतरे पहलवानों के बीच मुकाबला कांटे का रहा और डेढ़ दशक में जीत का अंतर लगातार घटता गया। पिछले चुनाव में भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज करने वाले कृष्ण कुमार मंटू अभी नीतीश सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं।

यह सीट एनडीए के लिए दो वजहों से अहम है। एक तो वर्तमान विधायक राज्य सरकार में मंत्री हैं और दूसरा अमनौर भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी का गृह क्षेत्र है। मंटू 2010 में जदयू से जीते थे। उन्होंने निर्दलीय सुनील कुमार राय को 10 हजार से ज्यादा मतों से पराजित किया था। भाजपा और जदयू का गठबंधन टूटने के बाद 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के शत्रुघ्न तिवारी उर्फ ‘चोकर बाबा’ ने मंटू को 5368 मतों के अंतर से हरा दिया।

2020 के चुनाव में भाजपा ने सीटिंग विधायक शत्रुघ्न तिवारी का टिकट काटकर कृष्ण कुमार मंटू को अखाड़े में उतारा। मंटू ने कड़े मुकाबले में राजद के सुनील कुमार राय को 5368 मतों के अंतर से पराजित किया। चोकर बाबा तीसरे स्थान पर रहे।

2025 विधानसभा चुनाव को लेकर हर दल सक्रिय:

इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर दलों की गतिविधियां तेज हैं। एनडीए सड़क, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विकास के मायने लोगों को बता रहा। राजद अपने आधार क्षेत्र में और मजबूत पकड़ बनाने में जुटा है। टिकट के कई दावेदार भी हैं। उधर, जन सुराज पंचायतों में हर वर्ग के लोगों से जन संवाद कर रहा है। यहां प्रशांत किशोर की सभा भी हो चुकी है।

खेती-किसानी पर टिकी अर्थव्यवस्था:

2008 में परिसीमन में तरैया से कटकर मकेर की 8, परसा की 6 और अमनौर की 18 पंचायतों को मिलाकर बना अमनौर विधानसभा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। धान, गेहूं, सरसों और मक्का प्रमुख फसलें हैं। वैष्णव देवी गुफा और लेज़र शो वाला बड़ा तालाब इसकी सांस्कृतिक पहचान हैं।

किसी ने दल बदला, कोई बागी बना

अमनौर विधानसभा सीट पर बीते डेढ़ दशक में समीकरण में खूब उलटफेर हुए। 2010 में जदयू के टिकट पर जीतने वाले कृष्ण कुमार मंटू 2020 आते-आते भाजपा में शामिल हो गए। 2010 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में टक्कर देने वाले सुनील कुमार राय 2015 के चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन 2020 में उन्होंने राजद प्रत्याशी के रूप में भाजपा को कड़ी टक्कर दी।

उधर, 2020 के चुनाव में बेटिकट होने के बाद बागी बनकर चुनाव में उतरे चोकर बाबा अब जन सुराज पार्टी के साथ हैं। ऐसे में इस बार का चुनावी मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने के आसार हैं। यहां कुर्मी, भूमिहार, यादव और दलित समुदाय का प्रभाव है।

पिछले चुनाव के मुद्दे-

⦁ क्षेत्र का समुचित विकास

⦁ बिजली, सिंचाई, सड़क की व्यवस्था

⦁ अमनौर बायपास का निर्माण

⦁ रोजगार सृजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

⦁ सिंचाई की व्यवस्था एवं स्वास्थ्य उपकेंद्र को दुरुस्त करना

घोषणाएं या वादे जो पूरे हुए-

⦁ अमनौर बायपास का निर्माण हुआ

⦁ बिजली आपूर्ति दुरुस्त हुई

⦁ खराब सड़कों को बेहतर बनाया गया

⦁ अमनौर स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी

⦁ अमनौर के कटसा में उद्योग पार्क एवं पावर ग्रिड के निर्माण को मंजूरी

⦁ अमनौर विधानसभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़क का जीर्णोद्धार

घोषणाएं/वादे जो पूरे नहीं हुए-

⦁ मुजफ्फरपुर से मकेर, सोनहो, भेल्दी होते छपरा तक रेल लाइन का निर्माण पूरा नहीं

⦁ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अनियमित आपूर्ति

⦁ किसानों के लिए सरकारी सिंचाई व्यवस्था नदारद

⦁ जर्जर ग्रामीण सड़कों की स्थिति जस की तस

⦁ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में भवन व शिक्षकों की कमी और गांव के स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थिति में सुधार नहीं

इस बार के चुनावी मुद्दे-

⦁ अमनौर के मकेर, सोनहो, भेल्दी होते हुए छपरा से मुजफ्फरपुर तक रेलवे लाइन बिछाने का मुद्दा

⦁ ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बिजली आपूर्ति, कृषि सिंचाई, ग्रामीण संपर्क मार्ग को दुरुस्त करना

⦁ सरकारी दफ्तरों में अफसरशाही और भ्रष्टाचार, राशन कार्ड बनाने में परेशानी

⦁ गन्ना किसानों एवं मिल मजदूरों के करोड़ों बकाये का भुगतान

अमनौर से विधायक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू का दावा है कि बीते 5 सालों में क्षेत्र में विकास के नए आयाम जोड़े गए हैं। अमनौर और परसा में बायपास बना। कई पुल- पुलिया और सड़कों का निर्माण कराया गया। कटसा का उद्योग पार्क, पावर ग्रिड, स्टेडियम, अस्पताल की योजनाएं पूरी हुईं।

राजद के प्रत्याशी रहे सुनील कुमार राय का आरोप है कि वर्तमान विधायक ने पिछले 5 साल में अमनौर की जनता को निराश किया है। किसानों के लिए न तो अपेक्षित सिंचाई व्यवस्था हुई, न रोजगार का इंतजाम किया गया। सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। बिजली आपूर्ति अनियमित है।

(रिपोर्ट- सच्चिदानंद ओझा)