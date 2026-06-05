Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छपरा में कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस लीकेज से अफरातफरी, 10 बीमार; भारी लापरवाही उजागर

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, छपरा
Follow us on Google News
share

कोल्ड स्टोरेज के कूलिंग सिस्टम में अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। तकनीकी खराबी के कारण गैस का रिसाव हुआ। अमोनिया गैस की तीखी गंध और इसके संपर्क में आने पर आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी, खांसी और घुटन की समस्या होने लगी।

छपरा में कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस लीकेज से अफरातफरी, 10 बीमार; भारी लापरवाही उजागर

दिल्ली में होटल और मुजफ्फरपुर के अस्पताल में अग्निकांड में 25 से अधिक मौत के बाद सारण जिले के छपरा में कोल्ड स्टोरेज की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साढा स्थित रामा कोल्ड स्टोरेज के आलू भंडारण केंद्र में गुरुवार की देर रात पाइप लाइन से अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा। गैस की सूचना मिलते ही अफरा-तफरी मच गई। गैस के प्रभाव से आसपास के 10 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। दो को उपचार के लिए छपरा सदर अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों के अनुसार सभी प्रभावित लोगों की स्थिति सामान्य है। स्थानीय लोगों ने कोल्ड स्टोरेज प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बवाल काटा। प्रारंभिक जांच में कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की रिपोर्ट सामने आई है।

जानकारी के अनुसार कोल्ड स्टोरेज के कूलिंग सिस्टम में सामान्यतः अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। आशंका है कूलिग प्रणाली में तकनीकी खराबी के कारण गैस का रिसाव हुआ। अमोनिया गैस की तीखी गंध और इसके संपर्क में आने पर आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी, खांसी और घुटन की समस्या होने लगी। दहशत के कारण बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हुआ। सदर अस्पताल से एंबुलेंस घटनास्थल के लिए रवाना की गई। वहीं फायर ब्रिगेड और मुफस्सिल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची।

ये भी पढ़ें:मुजफ्फरपुर अस्पताल आग: प्रसाद हॉस्पिटल पर FIR, 10 हिरासत में; अबतक छह मरे

लापवाही सामने आई

फायर ब्रिगेड कर्मियों ने रिसाव वाले हिस्से को चिह्नित कर स्थिति को नियंत्रित किया। स्थानीय लोगों ने कोल्ड स्टोरेज प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नियमित सुरक्षा जांच की मांग की है। प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभाग गैस रिसाव के कारणों की जांच में जुटे हैं। एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। सदर एसडीओ और एसडीपीओ ने घटना स्थल का जायजा लिया। बताया कि लीकेज को बन्द कर दिया गया है। फायरब्रिगेड से पानी का छिड़काव कराया गया है ताकि हवा में शुद्धता आये।

ये भी पढ़ें:पिता की सांस बचाने को बेच कीमती जमीन, फेफड़ा ही जल गया: मुजफ्फरपुर फायर ट्रेजडी

प्रशासन गंभीर

एसडीओ सदर ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षा मानकों की कमी पाई गई है। इसके मद्देनजर प्रबंधन को निर्देशित किया गया है। करीब दस-पंद्रह मिनट तक रिसाव हुआ जिसका असर हवा में बरकार है। इनके लाइसेंस की जांच की जा रही है। कृषि विभाग कोल्ड स्टोरेज के संचालन की मॉनिटरिंग करता है। उन्हें पत्र लिखा जाएगा कि कोल्ड स्टोरेज के संसाधनों की जांच कर रिपोर्ट करें। प्रशासन गंभीरता से मामले को देख रही है। स्थानीय लोगों ने कोल्ड स्टोरेज को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की है। कोल्ड स्टोरेज की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है।

ये भी पढ़ें:भूल नहीं सकते खौफ का वो मंज़र; मुजफ्फरपुर फायर ट्रेजेडी में आपबीती की 7 कहानियां

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Top News Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।