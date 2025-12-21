अमिताभ बच्चन ने बिहार की इस महिला मुखिया से किया संवाद, केबीसी में सम्मानित हुईं

संक्षेप: मुखिया अनुराधा सिंह को बहुचर्चित शो 'कौन बनेगा करोड़पति' की टीम की ओर से उत्कृष्ट मुखिया का सम्मान दिए जाने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन ने उनके कार्यों की प्रशंसा की।

देश के उत्कृष्ट चार मुखियाओं में चयनित होने पर महानायक अमिताभ बच्चन ने अलीनगर प्रखंड की नरमा नवानगर पंचायत की मुखिया अनुराधा सिंह से संवाद किया। इनका चयन पंचायत में किए गए जनकल्याणकारी कार्यों के लिए किया गया है। मुखिया अनुराधा सिंह को बहुचर्चित शो 'कौन बनेगा करोड़पति' की टीम की ओर से उत्कृष्ट मुखिया का सम्मान दिए जाने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन ने उनके कार्यों की प्रशंसा की। इससे प्रखंड के लोगों में काफी हर्ष है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि इस सम्मान के लिए पूरे बिहार से सिर्फ अनुराधा सिंह का चयन हुआ है। अनुराधा सिंह भाजपा दरभंगा पूर्वी के जिला महामंत्री संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह की पत्नी हैं। वे लगातार दो बार से मुखिया चुनी जा रही हैं। टीवी शो की टीम ने पूर्व में अपने स्तर से किए गए पंचायत के गांवों के निरीक्षण के कुछ दृश्य भी शो के दौरान प्रसारित किए। शनिवार को दिनभर लोगों ने श्रीमती सिंह को फोन कर बधाई दी।

इस संबंध में मुखिया श्रीमती सिंह ने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि पंचायत के नागरिकों का है। अमिताभ बच्चन से संवाद के पल को वे जीवनभर नहीं भूल सकती हैं। उनका सपना है कि वे पंचायत के गांवों में एक-एक विवाह भवन बनवाएंगी, ताकि गरीब लोगों की बेटियों की शादी में टेंट के नाम पर होने वाले खर्च का बचाव हो सके। साथ में एक स्टेडियम का निर्माण कराने का भी सपना है। वहीं, पप्पू सिंह ने कहा कि यह सम्मान पंचायत स्तर पर आने वाले समय में अन्य पंचायतों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होगा।