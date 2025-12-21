Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsAmitabh Bachchan interacted with woman Mukhiya from Bihar felicitated on KBC show
अमिताभ बच्चन ने बिहार की इस महिला मुखिया से किया संवाद, केबीसी में सम्मानित हुईं

अमिताभ बच्चन ने बिहार की इस महिला मुखिया से किया संवाद, केबीसी में सम्मानित हुईं

संक्षेप:

मुखिया अनुराधा सिंह को बहुचर्चित शो 'कौन बनेगा करोड़पति' की टीम की ओर से उत्कृष्ट मुखिया का सम्मान दिए जाने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन ने उनके कार्यों की प्रशंसा की।

Dec 21, 2025 10:07 am ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, अलीनगर, संवाद सूत्र
share Share
Follow Us on

देश के उत्कृष्ट चार मुखियाओं में चयनित होने पर महानायक अमिताभ बच्चन ने अलीनगर प्रखंड की नरमा नवानगर पंचायत की मुखिया अनुराधा सिंह से संवाद किया। इनका चयन पंचायत में किए गए जनकल्याणकारी कार्यों के लिए किया गया है। मुखिया अनुराधा सिंह को बहुचर्चित शो 'कौन बनेगा करोड़पति' की टीम की ओर से उत्कृष्ट मुखिया का सम्मान दिए जाने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन ने उनके कार्यों की प्रशंसा की। इससे प्रखंड के लोगों में काफी हर्ष है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि इस सम्मान के लिए पूरे बिहार से सिर्फ अनुराधा सिंह का चयन हुआ है। अनुराधा सिंह भाजपा दरभंगा पूर्वी के जिला महामंत्री संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह की पत्नी हैं। वे लगातार दो बार से मुखिया चुनी जा रही हैं। टीवी शो की टीम ने पूर्व में अपने स्तर से किए गए पंचायत के गांवों के निरीक्षण के कुछ दृश्य भी शो के दौरान प्रसारित किए। शनिवार को दिनभर लोगों ने श्रीमती सिंह को फोन कर बधाई दी।

इस संबंध में मुखिया श्रीमती सिंह ने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि पंचायत के नागरिकों का है। अमिताभ बच्चन से संवाद के पल को वे जीवनभर नहीं भूल सकती हैं। उनका सपना है कि वे पंचायत के गांवों में एक-एक विवाह भवन बनवाएंगी, ताकि गरीब लोगों की बेटियों की शादी में टेंट के नाम पर होने वाले खर्च का बचाव हो सके। साथ में एक स्टेडियम का निर्माण कराने का भी सपना है। वहीं, पप्पू सिंह ने कहा कि यह सम्मान पंचायत स्तर पर आने वाले समय में अन्य पंचायतों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होगा।

केबीसी की ओर से सम्मान और अमिताभ बच्चन से बात होने के बाद मुखिया अनुराधा कुमारी की इलाके में काफी तारीफ हो रही है। उन्हें बधाई देने की झड़ी लग गई है। उनके कार्यों की बिहार के बाहर पहचान मिली है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Kbc Amitabh Bachchan
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।