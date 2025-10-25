छठ महापर्व पर नितिन नवीन के घर पहुंचे अमित शाह, ग्रहण किया प्रसाद

संक्षेप: बिहार चुनाव की गहमागहमी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को मंत्री और बांकीपुर सीट सेप्रत्याशी नितिन नवीन के आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने छठ महापर्व का प्रसाद ग्रहण किया। इस शुभ बेला पर पूरा माहौल धार्मिक और पारिवारिक सौहार्द से भरा रहा।

बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार पटना स्थित पथ निर्माण मंत्री और बांकीपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नितिन नवीन के आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने छठ महापर्व का प्रसाद ग्रहण किया। इस शुभ बेला पर पूरा माहौल धार्मिक और पारिवारिक सौहार्द से भरा रहा। नवीन ने गृह मंत्री का पारंपरिक विधि-विधान के साथ स्वागत किया और बिहार की संस्कृति एवं लोक आस्था से जुड़े इस महान पर्व की महत्ता से अवगत कराया।

नितिन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जानकारी भी दी। उन्होंने एक्स (ट्वीटर) पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, “पटना प्रवास के दौरान छठी मैया का प्रसाद ग्रहण करने मेरे निवास स्थान पर पधारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। गृह मंत्री की छठी मैया के प्रति गहरी श्रद्धा और अटूट आस्था बिहार के लिए गर्व का विषय है।”

जंगल राज रोकने के लिए हो रहा चुनाव: गृह मंत्री उधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली में कहा कि बिहार का चुनाव किसी को विधायक या मंत्री बनाने के लिए नहीं, बल्कि राज्य में फिर से जंगलराज न आ जाए इसे रोकने के लिए हो रहा है। बिहार का भविष्य अब यहां की जनता के हाथों में है। आपको तय करना है कि बिहार को जंगलराज बनाना है या इसे विकसित राज्यों की कतार में आगे खड़ा करना है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के शासनकाल में जंगल राज ने बिहार को सदियों पीछे धकेला।