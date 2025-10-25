Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsamit shah visited nitin anbin house and reived prasad
छठ महापर्व पर नितिन नवीन के घर पहुंचे अमित शाह, ग्रहण किया प्रसाद

संक्षेप: बिहार चुनाव की गहमागहमी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को मंत्री और बांकीपुर सीट सेप्रत्याशी नितिन नवीन के आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने छठ महापर्व का प्रसाद ग्रहण किया। इस शुभ बेला पर पूरा माहौल धार्मिक और पारिवारिक सौहार्द से भरा रहा। 

Sat, 25 Oct 2025 11:32 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार पटना स्थित पथ निर्माण मंत्री और बांकीपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नितिन नवीन के आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने छठ महापर्व का प्रसाद ग्रहण किया। इस शुभ बेला पर पूरा माहौल धार्मिक और पारिवारिक सौहार्द से भरा रहा। नवीन ने गृह मंत्री का पारंपरिक विधि-विधान के साथ स्वागत किया और बिहार की संस्कृति एवं लोक आस्था से जुड़े इस महान पर्व की महत्ता से अवगत कराया।

नितिन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जानकारी भी दी। उन्होंने एक्स (ट्वीटर) पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, “पटना प्रवास के दौरान छठी मैया का प्रसाद ग्रहण करने मेरे निवास स्थान पर पधारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। गृह मंत्री की छठी मैया के प्रति गहरी श्रद्धा और अटूट आस्था बिहार के लिए गर्व का विषय है।”

उधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली में कहा कि बिहार का चुनाव किसी को विधायक या मंत्री बनाने के लिए नहीं, बल्कि राज्य में फिर से जंगलराज न आ जाए इसे रोकने के लिए हो रहा है। बिहार का भविष्य अब यहां की जनता के हाथों में है। आपको तय करना है कि बिहार को जंगलराज बनाना है या इसे विकसित राज्यों की कतार में आगे खड़ा करना है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के शासनकाल में जंगल राज ने बिहार को सदियों पीछे धकेला।

दरअसल अमित शाह ने शनिवार को मुंगेर, खगड़िया और बिहारशरीफ में आयोजित चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लालू और सोनिया को अपने लाल के विकास की चिंता है, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के लोगों के विकास की परवाह है।

