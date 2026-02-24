Hindustan Hindi News
अमित शाह का 3 दिन बिहार में सीमांचल में डेरा, पूर्णिया से किशनगंज तक करेंगे घुसपैठ पर बैठकें

Feb 24, 2026 05:21 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
देश के गृह मंत्री अमित शाह बुधवार शाम बिहार पहुंचेंगे। किशनगंज में उनकी देर शाम समीक्षा बैठक होगी। गुरुवार को अररिया और शुक्रवार को पूर्णिया में घुसपैठ और सुरक्षा के मुद्दों पर वे समीक्षा बैठकें करेंगे।

अमित शाह का 3 दिन बिहार में सीमांचल में डेरा, पूर्णिया से किशनगंज तक करेंगे घुसपैठ पर बैठकें

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस सप्ताह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। सीमांचल क्षेत्र में उनका 3 दिन प्रवास रहेगा। इस दौरान, वे सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ समेत अन्य मुद्दों पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाह बुधवार 25 फरवरी को पूर्णिया पहुंचेंगे। इसके बाद 27 फरवरी तक किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में अलग-अलग समीक्षा बैठकें करेंगे। उनका रात्रि विश्राम भी सीमांचल में ही होगा।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह के बुधवार शाम 4 बजे पूर्णिया पहुंचने का कार्यक्रम है। पूर्णिया से हेलिकॉप्टर के माध्यम से वे किशनगंज पहुंचेंगे। किशनगंज समाहरणालय में शाम को करीब 2 घंटे समीक्षा बैठक चलेगी। फिर किशनगंज में ही उनका रात्रि विश्राम होगा।

इसके बाद गुरुवार 26 फरवरी को अमित शाह अररिया पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे अररिया के सीमा चौकी लेटी के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर अररिया समाहरणालय में भारत-नेपाल संबंधी मुद्दों पर सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और जिला अधिकारियों (डीएम) के साथ समीक्षा बैठक होगी।

इस बैठक के बाद वे अररिया में ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के समीक्षा कार्यक्रम में शामिल होंगे। 26 फरवरी की शाम वे पूर्णिया लौटेंगे, जहां उनका रात्रि विश्राम होगा। अगले दिन शुक्रवार 27 फरवरी को गृह मंत्री पूर्णिया में भारत -नेपाल सीमावर्ती जिलों से संबंधित मुद्दों पर प्राधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। फिर 27 को ही वहां से दिल्ली रवाना हो जाएंगे।

क्यों अहम है अमित शाह का सीमांचल दौरा?

यह पहला मौका है जब केंद्रीय गृह मंत्री तीन दिनों तक सीमांचल में रहेंगे। दरअसल, यह बिहार का सीमाई इलाका है। सीमांचल क्षेत्र बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। इसके बगल में चिकन नेक का भी इलाका है। इसलिए देश की सामरिक सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री की सीमांचल का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

किशनगंज में तैयारी, बैठक में हो सकते हैं बड़े फैसले

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के किशनगंज जिले में दौरे को लेकर पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गृह मंत्री के संभावित कार्यक्रम स्थलों का प्रभारी डीएम सह उप विकास आयुक्त प्रदीप झा, एसपी संतोष कुमार, एसडीएम अनिकेत कुमार, एसडीपीओ वन गौतम कुमार ने सोमवार को बारीकी से जायजा लिया। अधिकारी सुरक्षा के मद्देनजर हर स्तर से निरीक्षण कर रहे हैं।

वहीं, कार्यक्रम स्थल तक पहुंच मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग और भीड़ प्रबंधन जैसे आवश्यक इंतजामों की बारीकी से जांच की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल को लेकर हवाई अड्डा से कार्यक्रम स्थल पहुंचने वाले मार्ग पर प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पर पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। यह दौरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री की मौजूदगी में सुरक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।

सीमांचल में घुसपैठ बड़ा मुद्दा

मुस्लिम बहुल सीमांचल का इलाका बदलती डेमोग्राफी के कारण देश भर की नजर में है। इसके पीछे की बड़ी वजह घुसपैठ मानी जा रही है। तमाम सुरक्षा एजेंसियों की नजर सीमांचल पर है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अपने आगामी दौरे में सीमा से सटे जिलों में जनसांख्यिकीय बदलाव और बढ़ते कट्टरवाद की चुनौतियों की समीक्षा करने वाले हैं। उनकी सीमावर्ती सात जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक भी होगी, जिसमें घुसपैठ की वर्तमान स्थिति, रोकथाम को लेकर प्रयास और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस क्षेत्र में घुसपैठ प्रमुख मुद्दा रहा था।

(हिन्दुस्तान राज्य ब्यूरो और किशनगंज, अररिया एवं पूर्णिया संवाददाताओं के इनपुट के आधार पर)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

