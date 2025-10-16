अमित शाह ने पटना में भाजपा नेताओं से फीडबैक लिया, छपरा से चुनाव प्रचार की कल शुरुआत

संक्षेप: तीन दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में गुरुवार शाम भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया। शाह छपरा के तरैया में जनसभा कर शुक्रवार को बिहार चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे।

विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच गए हैं। शाह गुरुवार शाम पटना पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय भाजपा नेताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारियों का फीडबैक लिया। शाह ने चुनाव के लिए आगे की रणनीति पर भी बातें कीं। वे शुक्रवार को बिहार में अपने चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत करेंगे।

अमित शाह के शुक्रवार सुबह 11 बजे बाद छपरा पहुंचने का कार्यक्रम है। सारण (छपरा) जिले के तरैया में उनकी जनसभा है। इसमें तरैया और अमनौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को वह संबोधित करेंगे। इस मौके पर एनडीए के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। इस रैली से शाह तरैया और अमनौर सीट से भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करके वोट मांगेंगे।

भाजपा ने तरैया से जनक सिंह और अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू को उम्मीदवार बनाया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के बाद अमित शाह की राज्य में यह पहली जनसभा होगी। इसके आगे भी वह अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभाएं करेंगे।