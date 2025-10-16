Hindustan Hindi News
अमित शाह ने पटना में भाजपा नेताओं से फीडबैक लिया, छपरा से चुनाव प्रचार की कल शुरुआत

संक्षेप: तीन दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में गुरुवार शाम भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया। शाह छपरा के तरैया में जनसभा कर शुक्रवार को बिहार चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे।

Thu, 16 Oct 2025 08:36 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच गए हैं। शाह गुरुवार शाम पटना पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय भाजपा नेताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारियों का फीडबैक लिया। शाह ने चुनाव के लिए आगे की रणनीति पर भी बातें कीं। वे शुक्रवार को बिहार में अपने चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत करेंगे।

अमित शाह के शुक्रवार सुबह 11 बजे बाद छपरा पहुंचने का कार्यक्रम है। सारण (छपरा) जिले के तरैया में उनकी जनसभा है। इसमें तरैया और अमनौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को वह संबोधित करेंगे। इस मौके पर एनडीए के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। इस रैली से शाह तरैया और अमनौर सीट से भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करके वोट मांगेंगे।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

भाजपा ने तरैया से जनक सिंह और अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू को उम्मीदवार बनाया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के बाद अमित शाह की राज्य में यह पहली जनसभा होगी। इसके आगे भी वह अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभाएं करेंगे।

शुक्रवार को तरैया से वापसी के बाद अमित शाह पटना के ज्ञान भवन में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वह विधानसभा चुनाव प्रबंधन में लगे भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। साथ ही कई दिशा-निर्देश भी पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं को देंगे। शाह का 18 अक्टूबर, शनिवार की शाम दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है।