महागठबंधन में नेता तय नहीं, अमित शाह ने NDA सरकार की उपबल्धियां गिनाई; पीके पर क्या बोले

संक्षेप: अमित शाह ने कहा कि पहले दस साल में नीतीश कुमार के शासन में कानून-व्यवस्था यहां अच्छी हुई। पूरा बिहार स्वीकार करेगा कि नरसंहार और अपहरण का दौर चलता था वो बंद हो गया है।

बिहार चुनाव को लेकर सियासी गतिवधियां तेज हैं। हिन्दुस्तान के 'बिहार समागम' में पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश के कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन के नेता तय नहीं हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार में एनडीए सरकार बनेगी। अमित शाह ने बिहार में एनडीए सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया और प्रशांत किशोर को लेकर कहा कि उनपर वो कोई प्रतिक्रिया चुनाव परिणामों के बाद देंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि विपक्ष के नेता भेष बदलकर जंगलराज लाना चाहते हैं।

अमित शाह ने कहा, ‘एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। महागठबंधन में सीट, नेता तय नहीं हैं। बिहार में NDA की सरकार बनेगी। केंद्रीय गृहमंत्री से साक्षात्कार के दौरान कहा, ’मैं बिहार की जनता को जंगलराज याद दिलाना चाहता हूं कि कहीं फिर से कपड़े या भेष बदलकर जंगलराज आ ना जाए। एक बहुत बड़ा गड्ढा लालू जी बना कर गए थे। कहीं वो सबकुछ वापस ना आए।' अमित शाह ने कहा कि पहले दस साल में नीतीश कुमार के शासन में कानून-व्यवस्था यहां अच्छी हुई। पूरा बिहार स्वीकार करेगा कि नरसंहार और अपहरण का दौर चलता था वो बंद हो गया है।

अमित शाह ने गिनाई NDA सरकार की उपलब्धियां बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में दस-दस हजार रुपये दिए जाने को लेकर विपक्ष यह आरोप लगा रहा था कि यह कदम बिहार चुनाव को देखते हुए उठाया गया है। इसपर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि जब से मोदी की सरकार बनी 8 करोड़ 52 लाख लोगों को हर महीने मुफ्त में अनाज देने का काम किया गया। इससे 52 लाख किसानों को फायदा मिला है। घर में एक करोड़ 57 लाख माताओं को सिलेंडर मिला है। 2 करोड़ 53 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला। आयुष्मान हेल्थ सेंटर भी बनाए गए हैं। 1 करोड़ 60 लाख लोगों के घर में नल से जल पहुंचा है। इसकी अगली कड़ी है जीविका दीदी को 10 हजार रुपया।