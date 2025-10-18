Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsamit shah said cm face not decided in mahagathbandhan bihar election nda
महागठबंधन में नेता तय नहीं, अमित शाह ने NDA सरकार की उपबल्धियां गिनाई; पीके पर क्या बोले

महागठबंधन में नेता तय नहीं, अमित शाह ने NDA सरकार की उपबल्धियां गिनाई; पीके पर क्या बोले

संक्षेप: अमित शाह ने कहा कि पहले दस साल में नीतीश कुमार के शासन में कानून-व्यवस्था यहां अच्छी हुई। पूरा बिहार स्वीकार करेगा कि नरसंहार और अपहरण का दौर चलता था वो बंद हो गया है।

Sat, 18 Oct 2025 11:53 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव को लेकर सियासी गतिवधियां तेज हैं। हिन्दुस्तान के 'बिहार समागम' में पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश के कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन के नेता तय नहीं हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार में एनडीए सरकार बनेगी। अमित शाह ने बिहार में एनडीए सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया और प्रशांत किशोर को लेकर कहा कि उनपर वो कोई प्रतिक्रिया चुनाव परिणामों के बाद देंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि विपक्ष के नेता भेष बदलकर जंगलराज लाना चाहते हैं।

अमित शाह ने कहा, ‘एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। महागठबंधन में सीट, नेता तय नहीं हैं। बिहार में NDA की सरकार बनेगी। केंद्रीय गृहमंत्री से साक्षात्कार के दौरान कहा, ’मैं बिहार की जनता को जंगलराज याद दिलाना चाहता हूं कि कहीं फिर से कपड़े या भेष बदलकर जंगलराज आ ना जाए। एक बहुत बड़ा गड्ढा लालू जी बना कर गए थे। कहीं वो सबकुछ वापस ना आए।' अमित शाह ने कहा कि पहले दस साल में नीतीश कुमार के शासन में कानून-व्यवस्था यहां अच्छी हुई। पूरा बिहार स्वीकार करेगा कि नरसंहार और अपहरण का दौर चलता था वो बंद हो गया है।

अमित शाह ने गिनाई NDA सरकार की उपलब्धियां

बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में दस-दस हजार रुपये दिए जाने को लेकर विपक्ष यह आरोप लगा रहा था कि यह कदम बिहार चुनाव को देखते हुए उठाया गया है। इसपर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि जब से मोदी की सरकार बनी 8 करोड़ 52 लाख लोगों को हर महीने मुफ्त में अनाज देने का काम किया गया। इससे 52 लाख किसानों को फायदा मिला है। घर में एक करोड़ 57 लाख माताओं को सिलेंडर मिला है। 2 करोड़ 53 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला। आयुष्मान हेल्थ सेंटर भी बनाए गए हैं। 1 करोड़ 60 लाख लोगों के घर में नल से जल पहुंचा है। इसकी अगली कड़ी है जीविका दीदी को 10 हजार रुपया।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

बिहार में महिलाओं के बैंक खाते में दस-दस हजार रुपये देने के सरकार के विपक्ष का आरोप है कि इसी समय क्यों? जब से मोदी की सरकार बनी 8 करोड़ 52 लाख लोगों को हर महीने अनाज देने का मुफ्त काम किया। 52 लाख किसानों को फायदा मिला है। घर में एक करोड़ 57 लाख माताओं को सिलेंडर मिला है। 2 करोड़ 53 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला। आयुष्मान हेल्थ सेंटर भी बनाए हैं। 1 करोड़ 60 लाख लोगों के घर में नल से जल पहुंचा है। इसकी अगली कड़ी है जीविका दीदी को 10 हजार रुपया

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Top News Bihar News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।