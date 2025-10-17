नीतीश से मिलने CM आवास पहुंचे अमित शाह, एनडीए में सीट बंटवारे के बाद पहली मीटिंग

संक्षेप: विधानसभा चुनाव में तीन दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे भाजपा के वरीय नेता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री सह जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पटना के 1, अणे मार्ग स्थित सीएम आवास पहुंचे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट बातचीत हुई। एनडीए में हुए सीट बंटवारे के बाद नीतीश और शाह की यह पहली मीटिंग है। नीतीश से मुलाकात के बाद शाह पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। तीन दिवसीय बिहार दौरे पर आए अमित शाह छपरा के तरैया में भाजपा की चुनावी रैली को दोपहर में संबोधित करेंगे।

सीएम आवास पर शुक्रवार को हुई भाजपा और जदयू के शीर्ष नेताओं की बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहे। शाह और नीतीश की यह शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों नेताओं के बीच गठबंधन की रणनीति और चुनावी मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारा होने से पहले भी नीतीश और शाह की मीटिंग हुई थी। अमित शाह पिछले महीने 18 सितंबर को भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बिहार पहुंचे थे। उस समय नीतीश कुमार पटना के एक होटल में शाह से मिलने पहुंचे थे। उस समय भी दोनों नेताओं के बीच लगभग 20 मिनट तक वार्ता हुई थी।