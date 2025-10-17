Hindustan Hindi News
नीतीश से मिलने CM आवास पहुंचे अमित शाह, एनडीए में सीट बंटवारे के बाद पहली मीटिंग

संक्षेप: विधानसभा चुनाव में तीन दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे भाजपा के वरीय नेता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री सह जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की।

Fri, 17 Oct 2025 11:40 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पटना के 1, अणे मार्ग स्थित सीएम आवास पहुंचे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट बातचीत हुई। एनडीए में हुए सीट बंटवारे के बाद नीतीश और शाह की यह पहली मीटिंग है। नीतीश से मुलाकात के बाद शाह पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। तीन दिवसीय बिहार दौरे पर आए अमित शाह छपरा के तरैया में भाजपा की चुनावी रैली को दोपहर में संबोधित करेंगे।

सीएम आवास पर शुक्रवार को हुई भाजपा और जदयू के शीर्ष नेताओं की बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहे। शाह और नीतीश की यह शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों नेताओं के बीच गठबंधन की रणनीति और चुनावी मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारा होने से पहले भी नीतीश और शाह की मीटिंग हुई थी। अमित शाह पिछले महीने 18 सितंबर को भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बिहार पहुंचे थे। उस समय नीतीश कुमार पटना के एक होटल में शाह से मिलने पहुंचे थे। उस समय भी दोनों नेताओं के बीच लगभग 20 मिनट तक वार्ता हुई थी।

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में होने वाले चुनाव में एनडीए के अंदर भाजपा और जदयू पहली बार बराबर (101-101) सीटों पर लड़ने जा रही है। अब तक नीतीश की जदयू अपने सहयोगी दलों से ज्यादा सीटों पर ही चुनाव लड़ती आई थी। 2025 चुनाव के लिए एनडीए के सभी घटक दलों ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। तीन दिवसीय बिहार दौरे पर गुरुवार शाम पटना पहुंचे अमित शाह शुक्रवार को छपरा के तरैया में भाजपा की रैली को संबोधित कर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे।