मिशन सीमांचल पर पूर्णिया पहुंचे अमित शाह, बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर पर तीन दिन चलेगा मंथन

Amit Shah Bihar Tour: केंद्रीय गृह मंत्री बुधवार की शाम पूर्णिया पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री लेसी सिंह समेत एनडीए नेताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहां से गृहमंत्री हेलिकॉप्टर से किशनगंज के लिए रवाना हो गया जहां केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय मौजूद थे। किशनगंज में अमित शाह अधिकारियों के साथ घुसपैठ समेत सुरक्षा संबंधि अन्य समस्याओं पर बैठक करेंगे। अगले दिन गुरुवार को वे अररिया जाएंगे। शाम को वे फिर से पूर्णिया पहुंगे जहां रात्रि विश्राम के दौरान सैन्य अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग होगी जिसमें बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार मौजूद होंगे। तीन दिनों के दौरे में गृह मंत्री नेपाल और बांग्लादेश के सीमाई इलाकों में वाइब्रेंट विलेज स्कीम के गांवों में विकास कार्यों और सुरक्षा तंत्र का जायजा लेंगे। गृहमंत्री आंतरिक सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं।