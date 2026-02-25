Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मिशन सीमांचल पर पूर्णिया पहुंचे अमित शाह, बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर पर तीन दिन चलेगा मंथन

Feb 25, 2026 06:30 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णिया
share Share
Follow Us on

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन दिनों के बिहार दौरे पर पूर्णिया पहुंचे जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया।

मिशन सीमांचल पर पूर्णिया पहुंचे अमित शाह, बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर पर तीन दिन चलेगा मंथन

Amit Shah Bihar Tour: केंद्रीय गृह मंत्री बुधवार की शाम पूर्णिया पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री लेसी सिंह समेत एनडीए नेताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहां से गृहमंत्री हेलिकॉप्टर से किशनगंज के लिए रवाना हो गया जहां केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय मौजूद थे। किशनगंज में अमित शाह अधिकारियों के साथ घुसपैठ समेत सुरक्षा संबंधि अन्य समस्याओं पर बैठक करेंगे। अगले दिन गुरुवार को वे अररिया जाएंगे। शाम को वे फिर से पूर्णिया पहुंगे जहां रात्रि विश्राम के दौरान सैन्य अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग होगी जिसमें बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार मौजूद होंगे। तीन दिनों के दौरे में गृह मंत्री नेपाल और बांग्लादेश के सीमाई इलाकों में वाइब्रेंट विलेज स्कीम के गांवों में विकास कार्यों और सुरक्षा तंत्र का जायजा लेंगे। गृहमंत्री आंतरिक सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं।

किशनगंज में नित्यानंद राय ने गृहमंत्री का स्वागत किया। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एसएसबी के अधिकारी के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक जिला परिषद सभागार में हो रही है। बैठक में आंतरिक सुरक्षा और घुसपैठ को लेकर समीक्षा हो रही है। नक्सलवाद और अवैध घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे सीमांचल के लिए अमित शाह का यह यह दौरा बेहद खास है। गृह मंत्री के दौरे को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Amit Shah
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।