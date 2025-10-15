Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsAmit Shah persuades Upendra Kushwaha to give up his claim on the Mahua seat; also offers an MLC

अमित शाह ने उपेंद्र कुशवाहा को मनाया, महुआ सीट से दावा छोड़ा; एक MLC का भी ऑफर

संक्षेप: एनडीए में सीट बंटवारे के बाद नाराज उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा ने मना लिया है। बताया जा रहा है कि अमित शाह से बैठक के बाद कुशवाहा ने महुआ सीट से दावा छोड़ दिया है।

Wed, 15 Oct 2025 04:36 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में जारी सीटों पर खींचतान के बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के चीफ उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कुशवाहा ने वैशाली जिले की महुआ सीट पर अपना दावा छोड़ दिया है। इसके बदले में रालोमो को दूसरी सीट दी जाएगी। साथ ही कुशवाहा की पार्टी को एक विधान परिषद (एमएलसी) सीट भी दी जाएगी। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय बुधवार सुबह ही कुशवाहा को शाह से मिलवाने दिल्ली ले गए थे। अब वे वापस शाम में दिल्ली से पटना वापस लौटेंगे।

हालांकि, रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ स्पष्ट नहीं बताया है। नई दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। कुशवाहा ने कहा, "पटना में सुबह ही कहा था, गठबंधन में कुछ इश्यू हैं, जिस पर विमर्श की जरूरत है। इसी के लिए नित्यानंद के साथ अमित शाह से मिलने आए, इस पर चर्चा हुई। अब उम्मीद करते हैं कि आगे कोई कठिनाई नहीं होगी, एनडीए की सरकार निश्चित रूप से बनेगी और हर घटक दल इसके लिए तैयार है।"

सूत्रों के अनुसार, एनडीए में महुआ विधानसभा सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बीच खींचतान चल रही थी। बीजेपी ने यह सीट चिराग की लोजपा-आर को दे दी, लेकिन कुशवाहा महुआ से अपना कैंडिडेट उतारने पर अड़े हुए थे। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद बीते दो दिनों से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने नामांकन से दूरी बनाने का भी ऐलान कर दिया।

इसी मुद्दे पर कुशवाहा को मनाने के लिए भाजपा ने दिल्ली बुलाया। नित्यानंद ने कुशवाहा की शाह से मीटिंग कराई। बताया जा रहा है कि शाह से मिलने के बाद कुशवाहा ने बदल दिया है। हालांकि, महुआ से अभी कैंडिडेट किस पार्टी का होगा, यह कुछ समय बाद ही पता चलेगा।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)