पटना के चौराहे पर आकर… संविधान संशोधन पर अमित शाह की राहुल गांधी को खुली चुनौती

संक्षेप: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे पटना के चौराहे पर आकर सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि जेल में बैठकर सरकार चलाना कितना उचित है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को खुली चुनौती दी है। 'हिन्दुस्तान बिहार समागम 2025' में 130वें संविधान संशोधन को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के विरोध पर शाह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेल में बैठकर सरकार चलाना किसी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है। अगर ऐसा सही है तो राहुल गांधी पटना के चौराहे पर आकर सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जेल में रहकर सरकार चलाने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा बताएं।

अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन पर कहा कि जेल में बैठकर सरकार चलाना उचित नहीं है। नए नियमों में जेल जाने वाले नेताओं को 30 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद भी वे जेल में रहते हैं तो पद से इस्तीफा देना होगा। इसमें कोई बुराई नहीं है।

विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि बिहार में 20 साल से हमारी सरकार है। लालू और राबड़ी देवी बिहार में बहुत बड़ा गड्ढा बनाकर गए थे, उसे हमने भरने का काम किया। पहले 10 साल में बिहार में नीतीश सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर की गई। उसके बाद रोड कनेक्टिविटी और सामाजिक न्याय के नए युग की शुरुआत की। फिर नरेंद्र मोदी भी आ गए, गंगा नदी पर बड़े-बड़े ब्रिज बनाए गए।

उन्होंने कहा कि पटना से गयाजी आज दो घंटे में पहुंच सकते हैं। कई जगह नेशनल हाइवे बने हैं। पूरा बिहार कनेक्ट हो गया है। बरौनी रिफाइनरी फिर से शुरू हो गई है। बोधगया में आईआईएम, ट्रिपल आईटी बनी, दरभंगा में एम्स बन रहा है। बिहार अब काफी आगे बढ़ रहा है।

बिहार को 10 साल में बाढ़ से मुक्त करेंगे- शाह अमित शाह ने कहा कि बिहार में ऐसी इंडस्ट्री लाना चाहिए, जिसमें भूमि की कम जरूरत पड़े। इसलिए बिहार को एआई और सॉफ्टवेयर का हब बनाना चाहते हैं। इस इंडस्ट्री के अनुकूल राज्य को बनाना होगा। गृह मंत्री ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय से नेपाल का पानी बिहार आकर तबाही मचाता है। 2024 के बजट के अंदर कोसी परियोजना के लिए हजारों करोड़ रुपये की परियोजना लाई है, जिस पर काम तेजी से चल रहा है। आने वाले 10 साल में बिहार बाढ़ से मुक्त हो जाएगा।

शाह बोले- चुनाव आयोग SIR कर रहा तो राहुल गांधी को मिर्ची क्यों लग रही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोप लगाए जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब एसआईआर पर नहीं बोलते हैं। बिहार की जनता ने उनको भुला दिया है। वे वोट चोरी कहीं नहीं बोले हैं, उन्हें सलाह दी गई है। बिहार की सरकार का फैसला कोई घुसपैठिया नहीं कर सकता है। हमारे लोकतंत्र की मूल बात हमारा चुनाव है।

शाह ने कहा कि जो देश का नागरिक नहीं है, वो कैसे देश का मतदाता बन सकता है। विदेशी नागरिक हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं तय करेंगे। चुनाव आयोग अगर एसआईआर के जरिए घुसपैठिए निकालता है तो (राहुल गांधी को) मिर्ची क्यों लग रही है, उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करती है और पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए। चुन-चुन कर घुसपैठियों को बाहर करना चाहिए। शाह ने कांग्रेस, आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों पर घुसपैठियों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है।