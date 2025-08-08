Amit Shah Nitish Kumar to lay foundation Sitamarhi Punara Dham Janaki temple today बिहार के सीतामढ़ी में सीता मंदिर का शिलान्यास आज, अमित शाह और नीतीश रखेंगे आधारशिला, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsAmit Shah Nitish Kumar to lay foundation Sitamarhi Punara Dham Janaki temple today

बिहार के सीतामढ़ी में सीता मंदिर का शिलान्यास आज, अमित शाह और नीतीश रखेंगे आधारशिला

सीतामढ़ी के पुनौरा धाम स्थित मां सीता जन्मस्थली पर लगभग 900 करोड़ की लागत से अयोध्या की तर्ज पर बनाए जा रहे जानकी मंदिर का शुक्रवार को शिलान्यास होगा। अमित शाह और नीतीश कुमार भूमि पूजन के बाद मंदिर की आधारशिला रखेंगे।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक प्रतिनिधि, सीतामढ़ीFri, 8 Aug 2025 05:52 AM
share Share
Follow Us on
बिहार के सीतामढ़ी में सीता मंदिर का शिलान्यास आज, अमित शाह और नीतीश रखेंगे आधारशिला

बिहार के सीतामढ़ी के पुनौराधाम स्थित जानकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का शिलान्यास शुक्रवार को होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भव्य मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास दोपहर 3 बजे करेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। काशी और मिथिला के आचार्यों की देखरेख में शिलान्यास होगा। समारोह को लेकर सीतामढ़ी और जनकपुर समेत पूरे मिथिलांचल में उल्लास का माहौल है। अयोध्या समेत देश भर से साधु-संत सीतामढ़ी पहुंच रहे हैं।

तय कार्यक्रम के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2:40 बजे पुनौरा धाम पहुंचेंगे। मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद 2:55 से 3:15 बजे तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंदिर का भूमि पूजन सह शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वे जनकपुर (नेपाल) से आए साधु-संतों के साथ मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री 3:43 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सीतामढ़ी-दिल्ली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और शाम 4:10 बजे सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा समेत केंद्र एवं राज्य के कई मंत्री और संत समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

मां सीता की जन्मस्थली पर इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए अयोध्या धाम और जनकपुर के अलावा देश भर से साधु-संत यहां पहुंच गए हैं। अयोध्या, काशी, जनकपुर और दक्षिण भारत से आए संतों के साथ जय सियाराम के गगनभेदी उद्घोष से पूरा क्षेत्र भक्तिरस से सराबोर हो गया है। पुनौरा धाम को दुल्हन की तरह सजाया गया है।

ये भी पढ़ें:अमित शाह के बिहार दौरे में बदलाव, पटना नहीं आएंगे; दरभंगा से सीतामढ़ी जाएंगे

भूमि पूजन के लिए जयपुर से चांदी कलश, दिल्ली में चांदी से बनी विशेष पूजन सामग्री, 21 तीर्थों की मिट्टी और 31 नदियों के जल मंगवाए गए हैं। पूजन के बाद पटना महावीर मंदिर के सौजन्य गंगा सहित 11 पवित्र नदियों के जल से संकल्प स्नान के बाद तैयार किया तिरुपति बालाजी के लड्डू का वितरण किया जाएगा।

मंदिर निर्माण पर 883 करोड़ रुपये खर्च होंगे

पुनौरा धाम में 67 एकड़ भूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर के लिए नीतीश सरकार ने 883 करोड़ की राशि जारी कर दी है। तीन साल में मंदिर का निर्माण पूरा करना है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ माता सीता से जुड़े ऐतिहासिक साक्ष्‍यों, तथ्‍यों और कहानियों को प्रदर्शित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:दुल्हन सी सजी सीता जन्मस्थली, शिलान्यास से पहले रोशनी से जगमग पुनौरा धाम

नए परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इनमें यज्ञ मंडप, पर्यटकों के लिए संग्रहालय, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, धर्मशाला, सीता वाटिका, लवकुश वाटिका, भजन संध्या स्थल, यात्री डॉरमेट्री भवन, यात्री अतिथि गृह, ई-कार्ट स्टेशन, मिथिला हाट, पार्किंग मार्ग प्रदर्शनी आदि शामिल हैं। इस मंदिर परिसर के समग्र विकास के लिए 165.57 करोड़ रुपये की लागत से 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

शिलान्यास समारोह में अयोध्या, जनकपुर के संत होंगे शामिल

जानकी जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम में अयोध्या व जनकपुर के अलावा मिथिला के महत्वपूर्ण मंदिरों के महंत व साधु संत शामिल होंगे। इसमें जनकपुर राम जानकी मंदिर के महंत तपेश्वर दास महाराज व उत्तराधिकारी शिष्य राम रौशन दास, अयोध्या के हनुमान गढ़ी के महंत बाबा बलराम दास, लक्ष्मण किला अयोध्या के महंत मैथिली रमन शरण दास, दशरथ गद्दी अयोध्या के महंत बृजत मोहन दास, हनुमान गढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास भी शामिल होंगे।